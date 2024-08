V severní části Husova náměstí v Písku se rekonstruuje vodovod. Stavba začala v pondělí 5. srpna, od kdy je uzavřena část ulice. Jedná se o první etapu prací, která má být hotová do konce srpna.

Zhruba sto metrů vodovodního potrubí mění od napojovacích míst v ulicích Purkyňova a Otakara Ševčíka, jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Práce jsou podle jejích slov naplánované do dvou etap s tím, že druhá potrvá až do 27. října. „Součástí akce je také pokládka nového povrchu chodníku i komunikace, na které nově vzniknou šikmá parkovací stání, a výsadba zeleně," dodala mluvčí.

Kvůli rekonstrukci je uzavřena silnice v severní části Husova náměstí. V první etapě, která potrvá ještě do 1. září, je možné z ulice Otakara Ševčíka jet okolo základní školy do Zeyerovy ulice. Ve druhé etapě, která je v plánu od 2. září do 27. října, však už nebude možné Husovým náměstím projet. „Ulice Otakara Ševčíka bude v té době slepá s obousměrným provozem. V její horní části bude malé obratiště,“ vysvětlila Petra Měšťanová.