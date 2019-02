Skály – Obecní sál prošel v posledních letech řadou oprav. „Dělali jsme rekonstrukci na několik etap. Začínali jsme střechou, jejíž první část se dělala ještě za mé předchůdkyně," nastínila starostka Skal Pavla Poláčková.

Draci ve Skalách. | Foto: Deník/ Zbyněk Konvička a Karel Kreml

Po střešní krytině přišel na řadu přímo sál a výměna oken. „Museli jsme vymalovat, protože naposledy bylo v sále malováno snad ještě někdy před revolucí," vzpomíná starostka obce.

Velkým problémem skalského sálu byl nedostatek tepla. „Dělali jsme zateplení, ale i tak to nebylo ono. V sále byla jen kamna a teplo se soustředilo pouze kolem nich. Vzhledem k tomu, že sál je poměrně velký, jsme to museli řešit radikálněji," konstatovala Pavla Poláčková.

Obec tedy přímo do sálu prodloužila topení. Další únik tepla byl kvůli průchodu mezi sálem a přísálím, kde byly pouze takzvané lítačky. „Vyměnili jsme je za šoupačky, kudy už teplo neutíká," řekla starostka s tím, že stejný problém je také u průchodu z chodby do přísálí. Řešit se podle jejích slov bude stejně jako průchod mezi sálem a přísálím.

Od září už obecní sál hostil několik kulturních akcí. „Bylo tam dost teplo, ale pravda je, že v té době nebyly ještě takové mrazy," zhodnotila starostka.

Do budoucna projde rekonstrukcí také sociální zařízení. To bylo naposledy dělané před více jak deseti lety. „Teď bych to tam asi řešila úplně jinak," zmínila Pavla Poláčková. Rekonstrukcí projdou jak dámské, tak i pánské toalety.

S opravami sálu obci pomohly dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. I na následující rekonstrukce sociálního zařízení a nových šoupaček se Skály pokusí získat finanční podporu z kraje.