Písek – Ráno 15. března 1939 bylo ve městě, stejně jako ve většině míst okleštěné republiky, velmi pošmourné. Mračila se nejen obloha, ale i lidé. Ti už od časných ranních hodin věděli, že je nečeká nic dobrého. Skutečnost byla ještě horší.

Pochod německých vojáků přes Velké náměstí v Písku. | Foto: Archiv Prácheňského muzea

Podle pamětníků první němečtí vojáci přišli do města přibližně v 8.15 hodin. Už několik hodin před tím začalo písecké četnictvo s ničením tajných a důvěrných dokumentů, u kterých nebylo žádoucí, aby se Němcům dostaly do ruky. Však také jeden z prvních zásahů směřoval proti městské policii. Ta byla odzbrojena a po městě byla vylepena vyhláška, že německé vojsko přebírá moc v Písku. Zároveň byl vydán zákaz nočního vycházení v době od 21 do 6 hodin.