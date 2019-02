Bernartice - V průmyslové zóně, která se nachází na konci obce ve směru na Tábor, by měl podnikat další zájemce.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Letos tu chce začít stavět svoji výrobní halu firma, která se věnuje kovoobrábění," potvrdil bernartický starosta Pavel Souhrada. Doplnil, že pozemek, kde bude hala stát, patří firmě.



V průmyslové zóně například už působí firma, která opravuje tahače návěsů a návěsy. „Letos by tam snad měli otevřít bazar těchto strojů," dodal starosta.



O podnikání v Bernarticích měl zájem i Američan, který přišel se záměrem tu produkovat ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou krevety.



„Stále spolupracuje s Jihočeskou univerzitou a rybáři ve Vodňanech. Údajně si sehnal strategického partnera pro produkci krevet, ale zatím to usnulo na majetkových poměrem," vysvětlil starosta.



Američan si chce totiž soukromé pozemky v průmyslové zóně pronajmout, ale majitelé trvají na prodeji alespoň části pozemku.



„Uvidíme, co bude dál. Zatím nemám informace, že by chtěl spustit produkci krevet někde jinde," dodal starosta Pavel Souhrada.