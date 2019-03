Poslední březnovou sobotu si mohli místní zvolit nové zastupitelstvo. To, které bylo zvoleno loni na podzim, se totiž rozpadlo, respektive zůstali ze sedmi členů pouze čtyři. Důvodem byly neshody, které vyvrcholily po ustavujícím zastupitelstvu.

Volební místnost sídlí na obecním úřadě, kam mohou voliči přijít po celý den - od 7 do 22 hodin. Podle volební komise chodí k urně zhruba tolik lidí, co chodilo při podzimních volbách. Tehdy byla volební účast 67,36 procenta.

Na podzim lidé volili ze dvou kandidátek, teď mají na výběr ze čtyř. Mezi těmi, kdo se znovu ucházejí o funkci zastupitele, je i současný starosta Pavel Dvořák (55 let), který je lídrem kandidátní listiny Svobodní. Do voleb jdou znovu také místostarosta Petr Pechánek (47 let), zastupitelé Miroslav Vostřák (50 let) a Miroslav Zíka (52 let) za KDU – ČSL. Ten je na pozici lídra. Lídrem kandidátky Lidé obci je Hana Vácová (35 let) a kandidátky Obec lidem Marcela Dolejší (45 let).

Voličů je v Přeštěnici celkem 236. Jak nové volby dopadnou, bude známo kolem sobotní 23. hodiny.