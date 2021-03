Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 1087 nově potvrzených případů koronaviru SARS-CoV-2. Celkem 747 nemocných se uzdravilo, potvrzeno bylo nově osm úmrtí osob s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných od vypuknutí pandemie tak ke středeční osmnácté hodině v regionu vzrostl na 74 609. Počet vyléčených se zvýšil na 62 889. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 332 na 10 507 osob. Od loňského jedenáctého března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 213 úmrtí.

Od středy do čtvrtka přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu rekordních 2 230 suspektních vzorků a 28 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici ke čtvrteční 18. hodině celkem 1087 pozitivních případů. K nemocným přibylo 573 žen a 514 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (272) a Jindřichohradecku (266), na Strakonicku (219), Písecku (159) a Táborsku (122). Příhraniční okresy Prachatice (81) a Český Krumlov (28) jsou zatím klidnější.

„Ve více než tří stech šedesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve více než sto případech v rámci pracoviště. Šestadvacet nových případů se týkalo škol, pět zdravotnických zařízení a devět pak klientů nebo zaměstnanců sociálních služeb. Je potěšitelné, že v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb přes současnou velkou dynamiku nových případů počty přenosů významně poklesly. To je dáno rostoucí proočkovaností těchto skupin obyvatelstva. Když budeme analyzovat další aktuální případy, jedna osoba se infikovala při pobytu v Rakousku a u zbývajících nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 10 507 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 2 084 na Českobudějovicku, 1 994 na Jindřichohradecku, 1 871 na Písecku, 1810 na Táborsku, 1 466 na Strakonicku, 683 na Českokrumlovsku a 599 na Prachaticku. Celkem 1 213 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 198 401 PCR vyšetření. V povinné karanténě se ke čtvrteční 18. hodině nacházelo 4 963 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 28 na celkových 13 677,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie, která v kraji propukla právě před rokem, 39 144 žen a 35 465 mužů. Z celkových 74 609 dosud potvrzených případů je 21 130 z Českobudějovicka, 12 314 z Táborska, 12 037 z Jindřichohradecka, 9 652 z Písecka, 8 416 ze Strakonicka, 5 729 z Českokrumlovska a 5 331 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 7113 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 410 do čtyř a 2 638 od pěti do devíti let. 7136 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 9 714 do kategorie 25 až 34 let, 12 766 do kategorie 35 až 44 let, 14 384 případů do kategorie 45 až 54 let a 10 631 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 12 865 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

KHS Jihočeského kraje