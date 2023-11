Neplánovaný prodloužený víkend čeká řadu rodin malých dětí. Do pondělní stávky se zapojí velká část škol a školek na Písecku, které budou většinou zcela uzavřeny.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Petr Škotko

Základní a mateřské školy, které se ke stávce připojí, budou v pondělí 27. listopadu většinou zcela uzavřeny, a to včetně družin a školních jídelen. Některé se zapojí jen částečně. Stávku vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, podle kterého půjde o největší stávku ve školství od revoluce.

Do stávky se v pondělí zapojí všechny písecké základní školy zřizované městem, a tedy i mateřinky, které pod ně spadají. Podpora z řad učitelů je obrovská, jak potvrdil ředitel ZŠ Jana Husa Písek Jan Adámek. „Mám radost, že kantoři jsou jednotní. Účast, a to nejen u nás, se blíží ke sto procentům,“ poznamenal Jan Adámek. Ředitel, který na své pozici působí 25 let, vnímá několik rovin problému. „První je fakt, že vláda chce vzít peníze lidem, kteří se i tak pohybují na hraně minimální mzdy, tedy provozním zaměstnancům, kuchařkám či uklízečkám,“ nastínil s tím, že druhá rovina je systémová. „Před lety se stát rozhodl jít cestou inkluze, ale následně neposkytl školám potřebnou systémovou oporu. Prostředky na školní psychology a speciální pedagogy musí školy shánět přes dotace, jejichž podmínky jsou často velmi komplikované a odčerpávají vedení škol sílu a čas. Dodnes tyto pozice nejsou tabulkové,“ upozornil Jan Adámek.

Třetí rovina je podle něj odborná. „Ministerstvo stále připravuje „něco“, co má zjednodušit a usnadnit práci škol. Buď se to však stále odkládá, nebo je výsledek spíš opačný. Patří sem i trend posledních let, a sice, že všichni mají právo na úspěch a škola je povinná jim ho zajistit. No a nelze zapomenout i na podstatný moment, který se týká nejen resortu školství, a to je stoupající nedůvěryhodnost odpovědných politiků. Slyšíme od nich řadu slibů, vizí, ujišťování a následně zdůvodňování, proč to je jinak…To bylo ostatně vidět na úterním jednání odborářů s panem ministrem Bekem,“ doplnil ředitel základní školy s tím, že politici, kteří nejsou schopní zajistit kvalitní podmínky pro vzdělání, nemohou zodpovědně myslet na budoucnost.

Jan Adámek reagoval také na středeční prohlášení premiéra Petra Fialy, že školám nejde o kvalitu a financování školství, nýbrž o využití složité situace, ve které Česká republika je. Je to podle něj pouhé mlžení. „Pan Fiala se patrně neseznámil s důvody stávky. Také Česká školní inspekce, která u nás byla v říjnu, měla jasný cíl. Nezajímala ji otázka výsledků vzdělávání a úspěšnosti při přijímačkách, ale měla ukázat, kde mají školy „rezervy“. Možná proto jsme dostali inspekční zprávu s neobvyklým zpožděním až po mojí urgenci dnes. Na náhody v tomto případě nevěřím,“ poznamenal ve středu večer ředitel a dodal: „Rád bych byl nad věcí, ale připomíná mně to doby, kdy jsem začínal.“ Spolu se základní školou se uzavře také 8. MŠ a 13. MŠ, které pod ni spadají, školní družina a jídelna.

Stávku podpoří také ZŠ J. K. Tyla Písek. Uzavře se škola i pod ni náležící 5., 9. a 11./Křesťanská mateřská škola. Zůstane jen částečně zajištěna činnost jídelny a jedna třída pro maximálně třicet dětí. „Naším společným zájmem je, aby žáci (vaše děti) získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí. Věříme, že naše důvody chápete,“ informoval rodiče na webu školy její ředitel Pavel Koc. Podobné vyjádření se objevilo postupně na stránkách dalších píseckých i okolních základních škol.

Do stávky se zapojí také ZŠ E. Beneše, ZŠ T. Šobra či ZŠ Svobodná v Písku nebo 1. ZŠ T. G. M. Milevsko. Například Základní škola v Záhoří provoz v pondělí nepřeruší, i když se stávkou sympatizuje. Zavřená však bude místní mateřinka i školní jídelna. „Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů v mateřské škole a provozních zaměstnanců ve školní jídelně vyjádřit svůj nesouhlas. Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces," uvedla Martina Machačová, ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří.

Podobně situaci kolem stávky vyřeší ZŠ Mirotice, kde zůstane v provozu první stupeň školy a třída předškoláků v mateřince. Žáci druhého stupně si dají den volna. V Albrechticích nad Vltavou se též zapojí do stávky pouze někteří zaměstnanci školy. Mateřská škola, první stupeň základní školy, jídelna i družina budou fungovat bez omezení. Na druhém stupni bude zajištěn pouze dohled, nebude tedy výuka dle rozvrhu.

Stávku podpoří také řada středních škol a učilišť. V Písku zůstane zavřené například gymnázium nebo SOŠ a SOU. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek stávku podporuje, nicméně provoz nepřeruší. „Někteří zaměstnanci se do stávky zapojí zvýrazněním podpory formou informační kartičky umístěné na oblečení,“ informoval ředitel školy Jiří Uhlík. Symbolickou podporu stávky volí také zaměstnanci Střední zdravotnické školy Písek. Zůstane tady v provozu.

Jak uvedlo MŠMT, nárok na ošetřovné rodiče mít nebudou, jelikož se nejedná o neočekávanou či nepředvídanou událost.