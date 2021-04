Hygienici v kraji zaznamenali v průběhu neděle a v pondělí 94 potvrzených případů SARS-CoV-2. To bylo o 28 méně než v pondělí před týdnem. Kumulativní počet diagnostikovaných se tak k dnešku v Jihočeském kraji zvýšil na 91 553 případů.

Aktuálně pozitivních je nyní 6 979 Jihočechů, to je o 1441 méně, než bylo v neděli. Oproti víkendu poskočil počet vyléčených osob významně o 1511 případů. Po víkendu bez hlášených potvrzených úmrtí dnes bylo dohlášeno 24 případů, v kraji tak bylo dosud potvrzeno 1 520 úmrtí s COVID-19. V neděli a v pondělí přijaly laboratoře v regionu 71 suspektních vzorků k PCR vyšetření. K nemocným přibylo 44 mužů a 50 žen. Nejvíce případů na Táborsku, Prachaticku a Českobudějovicku (po 23), na Českokrumlovsku (12), Jindřichohradecku (7), Písecku (4) a na Strakonicku (2)

„Po víkendu výrazně přibylo vyléčených a klesl tak o 1441 i počet aktuálně pozitivních Jihočechů. Momentálně je to 6 979 osob, to je stav, který jsme měli naposledy v posledním únorovém týdnu. Co se týče dnešních nových případů, v pětačtyřiceti došlo k přenosu v rodině a v desítce na pracovišti. Tři případy se týkaly zdravotnických zařízení. Nemáme dnes hlášen žádný import ze zahraničí,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 6 979 aktivních případů je jich 2 293 na Českobudějovicku, 1 216 na Táborsku, 1 066 na Jindřichohradecku, 751 na Písecku, 560 na Strakonicku, 623 na Českokrumlovsku a 470 na Prachaticku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od začátku pandemie indikováno celkem 228 790 osob pro PCR vyšetření, za včerejší a dnešní den přibylo 71 suspektních případů. Vyšetřeno dosud bylo i 14 380 samoplátců. Počet karantén se snížil na 2018, po víkendu bylo dohlášeno celkem 24 případů úmrtí s onemocněním COVID-19,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo od začátku pandemie k dnešku na jihu Čech pozitivních 47 580 žen a 43 973 mužů. Z celkových 91 553 dosud potvrzených případů je 26 062 z Českobudějovicka, 15 092 z Jindřichohradecka, 15 134 z Táborska, 11 583 z Písecka, 10 029 ze Strakonicka, 7 310 z Českokrumlovska a 6 343 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo kumulativně 9 117 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 901 ve věku do čtyř, 3 327 od pěti do devíti let, a 3 889 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 8 889 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 4 118 do kategorie 15 – 19 let a 4 771 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 11 994 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 15 452 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 17 560 případů, do kategorie 45 až 54 let, a 13 079 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 462 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho 8 547 do kategorie 65 – 74 let a 6 915 pozitivních seniorů je starších 75 le

KHS Jihočeského kraje

Hejtman Martin Kuba přiblížil, jak bude vypadat očkování na jihu Čech v tomto týdnu: "Máme k dispozici vakcíny od Pfizer 16 380 dávek, Moderna 4 400 dávek a vakcíny Astra Zeneca by mělo dorazit tento týden, bohužel, jen 900 dávek. Na druhé dávky potřebujeme 5 944 vakcín Pfizer a Moderny. Na ty první můžeme tedy použít 12 036 vakcín Pfizer a 3 260 vakcín Moderny. Všech 900 vakcín Astra Zeneca opět dáme praktickým lékařům. Tím bychom měli tento týden dosáhnout 16 196 nově naočkovaných Jihočechů."

Očkování seniorů 70+

Tento týden by všichni registrovaní senioři v našich OČKÁCH měli dostat SMS s nabídkou termínu.

Očkování pedagogů

Všichni, kteří byli zaregistrováni k očkování, dostali v minulém týdnu nabídku na termín. Všichni, kteří se dostavili mají už první dávku očkování a my jsme dodrželi to, co jsem tady slíbil. V tomto týdnu zmapujeme zbylé případy těch, kteří se nemohli registrovat, protože měli třeba covid nebo se nemohli na očkování dostavit. Jedná se o minimum případů po celém kraji a další postup s nimi budeme řešit.

Chroničtí pacienti

Tento týden a na začátku příštího bychom měli naočkovat téměř všechny chronické pacienty, kteří jsou k dnešku registrováni. Ode dneška se mohou k očkování registrovat zbývající chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Jde o pacienty se vzácnými genetickými onemocněními, onemocněním oslabující imunitní systém či lidé, kteří například kvůli intelektové nedostatečnosti nebo jiným postižením nedokážou dodržovat protiepidemická opatření.

Senioři nad 65 let. NOVÁ SKUPINA.

Registrace této skupiny bude umožněna od středy 14.dubna. Všichni budou opět řazeni podle věku. Postupně tedy budeme zase posílat termíny na očkování podle toho, jak nám budou chodit vakcíny. Ti, kterým bude brzy 70 let, mohou dostat termín třeba hned na začátku příštího týdne a ti, kterým je 66 nebo 65, budou muset logicky chvíli počkat.

Očkování u praktických lékařů

Tento týden bude k dispozici u PL bohužel jen 900 vakcín. Přidáme k nim 300, které jsme měli připravené na vše OČKA, takže jich rozdělíme 1 200. Víc jich, bohužel, k dispozici nemáme a nevíme, kolik jich bude chodit dále. Pokud tedy někdo je v kategorii nad 70 let a čeká na vakcínu u svého praktika, zvažte registraci v OČKU, kde v těchto dnech budete určitě očkováni.

Vzhledem k tomu, že v některých okresech máme logicky menší počty zájemců o očkování oproti okresu Č. Budějovice, tak v těchto menších okresech zdaleka nejedou OČKA na plný provoz. Teď, když už máme víc vakcín a chceme všem dopřát co nejrychlejší očkování, tak v tomto týdnu nabídneme některým zaregistrovaným v OČKU v Č. Budějovicích možnost přeregistrovat se do Č. Krumlova. Pokud ji Vy, nebo Vaši blízcí využijete, může to znamenat, že se k očkování dostanete třeba o týden dříve. Pokud ne, zůstáváte normálně zaregistrováni v OČKU Č. Budějovice a dostanete svůj termín.

Případná nabídka na přeregistraci bude zaslána na mobil formou SMS i s odkazem na to, jak to provést.