Finální pravidla participativního rozpočtu schválila rada města, a to v té podobě, kterou o něco dříve posvětilo zastupitelstvo.

Do poloviny ledna by se podle místostarostky Písku Petry Trambové měly dopracovat webové stránky, na kterých budou k dispozici veškeré informace o participativním rozpočtu. Zároveň se zájemci mohou zúčastnit prvního veřejného projednání, které se uskuteční ve středu 29. ledna od 16 hodin v Městské knihovně Písek.

Od 1. února do konce května bude možné podávat projekty. „Lidé se budou muset registrovat na webu, a to jak při podání žádosti, tak později při hlasování,“ uvedla Petra Trambová. Během letních prázdnin vyhodnotí projekty odborná komise a pošle do dalšího kola ty proveditelné. Pak už bude rozhodování na lidech.

Zastupitelstvo uvolnilo na projekty pět milionů korun s tím, že maximální náklady na jednu akci budou milion korun. Kolik nápadů se tak v roce 2021 bude realizovat, zatím nelze říct.

Podmínky účasti:

Trvalý pobyt v Písku (jak pro podání žádosti, tak pro hlasování).

Registrace na webu.

Součástí návrhu musí být rozpočet i předpokládané náklady na provoz.