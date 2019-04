Za pár týdnů od začátku stavby práce výrazně pokročily a pás odhrnuté ornice sahá aktuálně až za Novou Ves. V úseku u Autokempu Křivonoska zatím mají stavbaři v rámci přípravy vykácený široký pruh lesa, součástí akce je ale i vysazení náhradní zeleně.

Podle tiskového mluvčího Jaderné elektrárny Temelín Marka Svitáka bude hotový horkovod s délkou 26 kilometrů třetí nejdelší svého druhu v České republice. Trasa do Českých Budějovic bude mít vnější průměr 80 centimetrů, vratka do elektrárny bude mít průměr o deset centimetrů menší.

Jeden předizolovaný díl potrubí je dlouhý k 16 metrům a dohromady bude použito více než 3000 dílů. Budou uloženy minimálně 1,3 metru pod zemí.

Z větší části povede potrubí podél silnice mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi. Vzdálí se od ní u rybníku Křivonoska.

Práce ale budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od komunikace a neměly by narušit plynulost dopravy v okolí. Podle Michala Hrubého, generálního ředitele firmy Tenza, která pro ČEZ akci realizuje, se křížení horkovodu se silnicí obejde bez zásahu do povrchu vozovky. „Pod komunikaci se dostaneme pomocí tzv. protlaků. Speciální stroj vytvoří pod silnicí tunel vyztužený ocelovou trubkou o průměru jeden metr, kterým pak horkovod povede,“ vysvětluje Michal Hrubý, Jediným místem, kde dojde k zásahu do povrchu vozovky, bude přibližně stometrový úsek jednoho jízdního pruhu před Hlubokou nad Vltavou ve směru od Týna nad Vltavou.

U Křivonosky trasa horkovodu podle Marka Svitáka „opustí“ silnici, aby obešla město Hluboká nad Vltavou. „Od Křivonosky tedy bude procházet za obcí Munice, okolo Dvora Vondrov, vlakového nádraží Hluboká a podél železniční trasy Plzeň – České Budějovice do Českého Vrbného,“ říká Marek Sviták. V Českých Budějovicích bude horkovod zakončen na centrální předávací stanici na Vltavě. Takto je trasa schválená v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje.

Životnost potrubí je odhadována minimálně na 30 let, použity budou nejmodernější materiály. Ty zajistí, že ztráty budou na úrovni tří procent. Do Českých Budějovic bude i v zimě proudit voda až o teplotě 140 °C, v létě bude stačit teplota 90 °C. Horkovod má pokrýt asi 30 % spotřeby tepla v jihočeské metropoli. První dodávky se plánují v topné sezoně 2020/2021.