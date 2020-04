Zájemce o test nemocnice vyšetří i bez písemného doporučení od lékaře. "Samoplátci, kteří se potřebují nechat testovat, musejí uhradit poplatek ve výši 2700 korun v pokladně naší nemocnice, která se nachází v administrativní budově. Po předložení dokladu o zaplacení jim v odběrovém místě vezmou biologický vzorek a ten následně vyšetří v naší laboratoři,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Odběrové místo vedle nemocnice funguje v pracovní dny od 8 do 12 hodin. Výjimkou budou dny 2. a 9. května - tehdy bude v provozu jen od 8 do 10 hodin.

Výsledek testu se zájemci dozví do 24 hodin. Potvrzení o výsledku testu vydá personál oddělení klinické mikrobiologie, které sídlí ve třetím patře pavilonu Q Nemocnice Písek, a to v pracovních dnech od 7.30 do 15.30 a v sobotu od 10 do 11 hodin.