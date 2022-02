Hlavní úlohou zařízení je doplnit systém péče o osoby vracející se z vězení na svobodu o program, který zatím v Česku chybí. Inspirace přišla ze zahraničí, kde podobné projekty úspěšně fungují už řadu let. "Nám jde o to, abychom těmto lidem pomohli, aby svůj návrat na svobodu zvládli, trestnou činnost dál nepáchali a do vězení se nevraceli. Jde nám o nahrazení škod, které pachatelé způsobili, stejně jako o narovnání mezilidských vztahů, které svým činem zpřetrhali a někdy zničili," upřesnila Andrea Matoušková. Bývalí vězni se v zařízení budou připravovat například na návrat do práce, zajištění vlastního bydlení a naučí se také hospodařit s penězi.

Proti výstavbě probačního domu v Písku vznikla před třemi lety petice. Obyvatelé města se totiž obávali o svoji bezpečnost. Vedení radnice ale ujišťuje, že strach není na místě. "Propuštěných vězňů v Písku je za rok několikanásobně více, než jich bude v tomto zařízení. Navíc nemají žádnou podporu. Probační dům jim podporu zajistí čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Navíc budou motivováni a aktivně jim bude hledaná práce, takže nezůstanou v žádném vakuu," poznamenal místostarosta Písku Petr Hladík.

Obavy měla rozptýlit také veřejná debata občanů s autory projektu, zástupci služby i představiteli radnice. Další takové setkání s obyvateli k fungování a režimu probačního domu se chystá i v letošním roce těsně před jeho otevřením.