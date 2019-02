Písek – Následující rok potrvá zkušební provoz, kdy se bude kontrolovat kvalita vody i funkčnost zařízení.

Do vodovodního řadu v Písku začala na konci ledna téct voda z nové úpravny na Hradišti, která stála přes 180 milionů korun. Původně se tak mělo stát ještě před Vánoci, ale město chtělo mít víc po sobě dělaných rozborů a zkoušek s dobrým výsledkem.



Podle jednatele Vodárenské správy Písek Romana Honzíka potrvá nyní rok zkušební provoz a po jeho vyhodnocení bude úpravna zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. „Ve zkušebním provozu kontrolujeme jak kvalitu vyráběné vody, tak i funkčnost zařízení,“ vysvětlil Roman Honzík.



Písek je zásobován vodou ze dvou zdrojů. Osmdesát procent tvoří upravená voda z Otavy a zbytek zajišťuje jihočeská vodárenská soustava z nádrže Římov. „Kombinace dvou zdrojů se vyplatila i na konci roku 2018, kdy jsme po odpojení staré úpravny nemuseli řešit žádné problémy s dodávkami pitné vody či její kvalitou,“ doplnila místostarostka Petra Trambová.



Nová úpravna je vybavena nejmodernější technologií a měla by na mnoho let stabilizovat dodávky kvalitní pitné vody.