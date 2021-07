Galerie Dragoun se otevře veřejnosti v sobotu 3. července v 10 hodin na adrese Jungmannova 186 v Písku. "Na zahájení přijede i malířův syn Roman Dragoun, aby první návštěvníky pozdravil a zpříjemnil jim prohlídku svým hudebním vystoupením," poznamenala Dáša Sedláčková, která má na starost marketing galerie.

Otevření nové galerie je počinem soukromého sběratele, jehož rodina vlastnila ucelenou sbírku akademického malíře Františka Romana Dragouna, a to od malých kreseb až po velká plátna. "Tato unikátní sbírka byla předána do správy Spolku Galerie F. R. Dragouna, jehož cílem je uchování dědictví akademického malíře Františka Romana Dragouna," uvedla Dáša Sedláčková. Aby se s celoživotním dílem umělce mohla seznámit veřejnost, otevírá spolek v Písku Galerii Dragoun se stálou výstavou děl F. R. Dragouna.

Akademický malíř František Roman Dragoun se narodil v Písku 21. října 1916 a zemřel 2. července 2005 také v Písku. Kreslil od raného dětství. Vztah k malování zřejmě podědil po svém otci, profesora písecké rolnické školy, který byl dobrý kreslíř a muzikant. Svůj první portrét namaloval olejovými barvami ve dvanácti letech. Jeho životní láskou byla, kromě přírody a zvířat, historie. Především antikou se nechával inspirovat na mnoha svých pozdějších obrazech.

V roce 1937 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se stal žákem profesorů Josefa J. Loukoty, Maxe Švabinského a Vratislava Nechleby.

Věnoval se převážně krajinomalbě a portrétování. Díky tvorbě akademického malíře F. R. Dragouna se dochovaly geniální portréty skladatele Jindřicha Jindřicha, archeologa Karla Absolona, operního pěvce Eduarda Hakena, překladatele O. F. Bablera, kardinála Vlka a mnoha dalších umělců, vědců a myslitelů.

Když maloval krajinu, usiloval o vystižení charakteru, zachycení klimatu, kulturní dimenze a přes svůj smysl pro detail nikdy neulpíval na okrajových podrobnostech.

Dragounovo dílo je mimořádné jak svou četností a rozsahem, tak i vysokou uměleckou hodnotou, připomínanou po celou dobu Dragounova života všemi odpovědnými kritiky a výtvarnými teoretiky i historiky.

Galerie Dragoun bude otevřená od 3. července každý den od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin na adrese Jungmannova 186 (budova pod Českou spořitelnou směrem na Velké náměstí). Vstupné do galerie je 50 korun. Díla budou v galerii pravidelně obměňována, aby se galerie stala živým svědectvím Dragounovy tvorby.

Více informací o Galerii Dragoun a ak. mal. Františku Romanu Dragounovi najdete na webových stránkách www.galeriedragoun.cz