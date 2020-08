Od pondělí 10. do neděle 16. srpna bude položen nový živičný kryt vozovky v Chelčického ulici a v prostoru křižovatky u Otavy. Kvůli tomu bude již od neděle 9. srpna uzavřena Chelčického ulice včetně křižovatky ulic Budějovická, Budovcova a Komenského pro veškerý provoz.

Jak uvedl vedoucí odboru dopravy Michal Kovařík, vjezd do centra města bude po dobu uzavírky povolen pouze pro dopravní obsluhu, a to průjezdem pěší zónou od pošty ulicemi Nerudova a Smetanova na Alšovo náměstí nebo Putimskou branou a dále ulicí Fráni Šrámka na Velké náměstí. "Výjezd z centra bude i nadále veden pěší zónou z Velkého náměstí Karlovou ulicí na Fügnerovo náměstí. Řidiči, kteří v centru nezajišťují dopravní obsluhu, budou muset svá vozidla odstavit na sběrném parkovišti na Výstavišti, u kulturního domu, nebo u pošty a do centra dojít pěšky," upozornil Michal Kovařík.

Po dobu úplné uzavírky křižovatky u Otavy nebudou fungovat dočasně ani autobusové zastávky MHD v Budovcově ulici. Ve směru k nádraží jako náhradní

sloužit zastávka poslouží v Zeyerově ulici u Základní školy J. Husa, v opačném směru pak zastávka v Harantově ulici před Olympií.

"Děkujeme za pochopení, strpení a respektování těchto nezbytných dopravních opatření," zmínil závěrem vedoucí odboru dopravy.