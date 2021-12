V Písku naočkovali přes stovku dětí do jedenácti let, strach léčí kachničky

Písecká nemocnice v pondělí zahájila očkování dětí ve věkové kategorii od pěti do jedenácti let proti onemocnění Covid-19. Za první dva dny v očkovacím centru rozdali přibližně 120 dávek dětské vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Za očkováním do Písku vozí rodiče své ratolesti i z jiných okresů. Zájem je větší, než lékaři očekávali.

Zdravotníci odměňují děti po očkování drobnými dárky. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Některé děti přišly do očkovacího centra v doprovodu svých rodičů s obavami a u těch nejmenších se objevily i slzy. Zdravotnický personál je ale na tyto situace připravený. "Snažili jsme se udělat očkování co nejvíc přátelské. Děti dostanou žluté kačenky do vany, drobné hračky z vajíček, případně malou sladkost pokud rodiče souhlasí. Máme tady i náplasti s dětskými motivy," uvedl vedoucí očkovacího centra a lékař David Randák a dodal, že někteří rodiče si před očkováním chtěli promluvit s odborníkem. "Na lékařském postu sedí pediatr, který je k dispozici pro konzultaci specifických situací. V pondělí měli čtyři rodiče dětí zájem o konzultaci před očkováním, jestli ano nebo ne," upřesnil vedoucí očkovacího centra. OBRAZEM: Živý betlém lákal na velblouda a skauti rozdali betlémské světlo Svého syna nechala v úterý naočkovat i paní Lenka z Týna nad Vltavou. "Jsme očkovaní už celá rodina a považuji za důležité, abychom byli chráněni všichni. Vedlejších účinků vakcíny se nebojím," dodala. Dva syny přivedl do píseckého Očka z Týna nad Vltavou i pan Jaroslav. "Já jsem také očkovaný a chci, aby moje děti měly úplně stejnou ochranu a byly před virem chráněny. Osobní zkušenost s virem sice nemám, ale mám známé v nemocnici, takže vím, co to dokáže," upozornil rodič. Žádné vedlejší účinky u dětí zatím lékaři nezaznamenali. "Množství dávky vakcíny je třetinové oproti dospělým. Nežádoucí účinky, pokud se nějaké objeví, jsou mírnější. Nejčastěji je to přechodná malátnost, únava, bolestivost v oblasti vpichu, ale toto je naprosto běžné i u jiných typů očkování," poznamenal David Randák. Hlasujte pro nejkrásnější vánoční strom Písecka Další nejbližší termín pro očkování dětí od pěti do jedenácti let je vypsaný až na 4. ledna, postupně se ale plní. Podle zájmu je nemocnice připravena vypsat další termíny. Vakcín pro děti je dostatek.

