Pod stromy na Velkém náměstí byla při návrhu výsadeb využita symbolika jednotlivých zelených čtverců. „Tyto čtverce nás inspirovaly pro vytvoření jednoduchých výsadeb, kde se budou střídat tulipány v nevšední purpurově černé a krystalově bílé barvě, vytvoří tak jakousi šachovnici. Doplněny budou lemem růžové pomněnky, která jednoduchým výsadbám dodá větší kontrast,“ vysvětlil koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň. Stromy nad tulipány tak při větší představivosti budou znázorňovat jednotlivé šachové figurky, které na jaře rozehrají velkou partii.

Kombinace žlutých a oranžových tulipánů letos rozzářily Velké náměstí v Písku.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Nejvíce cibulovin zahradníci vysadí na nábřeží pod píseckým hradem a v úseku mezi Kamenným a Novým mostem, kde ve formě klikaté stuhy protne stroze uspořádané travnaté plochy. Výsadba bude provedena strojově do trávníků. „Na lokalitu jsme zvolili směs, jež je výjimečná v tom, že je tvořena 12 druhy narcisů, které postupně kvetou 12 týdnů, a aby těch dvanáctek nebylo málo, měly by na stanovišti vydržet déle jak 12 let a cibulí zde bude vysázeno více než 12 000,“ upřesnil Ondřej Kofroň.

Další cibuloviny budou pro větší jarní efekt doplněny do všech trvalkových záhonů na Bakalářích, u nemocnice a v Lipové aleji, ale i do nově vzniklých záhonů v Komenského ulici a na Fügnerově náměstí. Písek tak i v příštím roce obhájí svůj nový přídomek – kvetoucí město.