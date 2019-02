Písek – Slavnostní otevření lyžařského svahu se koná ve středu 9. ledna od 16 hodin. Zvána je i veřejnost.

Lyžařský svah. | Foto: MÚ Písek

Lyžařský svah na Hradišti v Písku má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, která ho po letech znovu otevře veřejnosti. Poprvé si zde lidé mohou zalyžovat už tuto středu. V 16 hodin se svah slavnostně otevře a o půl hodiny už se zde bude lyžovat zdarma, a to až do 19 hodin. Záležet bude samozřejmě také na počasí.



Lyžařský svah dostal nový vlek včetně odbavovacího systému, sjezdovka je osvětlena a vybavena systémem umělého zasněžování včetně sněžných děl. „Rekonstrukce, kterou provedla společnost Metrostav, stála necelých patnáct milionů korun bez DPH,“ informoval Petr Matoušek z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.



Město Písek je majitelem lyžařského svahu, avšak provozovat ho bude společnost Ski Kory, která vyhrála výběrové řízení. Za pronájem bude platit 25 tisíc korun ročně plus veškeré energie.



Město se ale bude o novou zimní atraktivitu dál starat. „Letos bychom rádi rozšířili parkovací plochy u svahu a upravili schodiště, které sem vede od staré úpravny vody,“ uvedla místostarostka Petra Trambová.

Zajímavosti:

Areál je starý přes 40 let.

Točila se tu scéna z filmu Discopříběh.

Svah měří cca 230 metrů.