Bohatý doprovodný program přinese i pátek 15. října, a to v podobě koncertu pražské skupiny Tata Bojs, která zahraje v Kulturním domě od 20 hodin. Z filmové nabídky si vyberou také senioři a děti, především v rámci víkendového promítání nebo dopolední páteční projekce, která bude určena školám.

„Letošní Filmový Písek bude ve znamení filmů, co nás drží nad vodou. Jedná se především o české filmy, protože zahraniční produkce z důvodu covidových opatření premiéry odložily nebo zrušily. Za zmínku stojí také filmové muzikály a hudební filmy, které budou součástí přehlídky“, říká ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar.

V Kině Portyč proběhne od 14. do 17. října už čtvrtý ročník přehlídky Filmový Písek. Festival hraných, dokumentárních a studentských filmů nabídne divákům zajímavý program a setkání filmových i hudebních osobností.

