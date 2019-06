Písek - Psychoterapie s arteterapeutickými prvky se jako léčebná metoda znovu vrací do Psychiatrické nemocnice v Písku. Pomáhá k uvolnění potlačovaných emocí a nabízí možnost sebereflexe a transformaci osobnosti, projevující se v opuštění nevyhovujících vzorců chování a jejich nahrazení. Metoda se již dříve provozovala v době, kdy nemocnice fungovala v lokalitě U Honzíčka. Stejně tak se do nemocnice vrací psycholožka, která touto metodou léčí.

Psychiatrická nemocnice Písek. | Foto: Archiv PNP

Od dubna se mohou pacienti v písecké psychiatrické nemocnici účastnit skupinové psychoterapie s arteterapeutickými prvky. Tuto skupinu vede psycholožka PhDr. Kateřina Šimánková, která se do nemocnice znovu vrací. S pacienty pracovala již v době, kdy nemocnice sídlila v lokalitě U Honzíčka. „Nepřistupuji k dílu jako k objektu, na který když se podívám, tak řeknu, že to znamená to. Nepřistupuji k němu výkladově, ale upřednostňuji metodu dialogu, abychom společně objevovali význam jejich díla. Jen samotný pacient může odhalit mnohovýznamovost daného symbolu. Kromě výtvarného díla jako výsledku sledujeme i proces vzniku a k němu vztahující se prožitky,“ vysvětlila PhDr. Kateřina Šimánková, která ve svých skupinách využívá expresivních prvků.