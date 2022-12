Jak uvedl ředitel nemocnice Jiří Holan, písecká porodnice má výrazně vyšší počet porodů, než je narozených dětí v okrese. Rodí zde totiž matky z různých regionů jižních Čech, ale i z jiných krajů. Dokonce téměř z poloviny. "Dílem je to díky existenci perinatologického centra, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě či po porodu. A dílem také díky dlouhodobému budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Rodičky tu jsou velmi spokojené a už několikrát ocenily naši porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici,“ uvedl Jiří Holan.

Písecká nemocnice spolu s českobudějovickou tvoří v jižních Čechách osu perinatologické centrové péče. Tato dvě certifikovaná zařízení jsou vedle běžných porodů určena rizikovým těhotenstvím a poskytují maximálně šetrnou péči o nedonošence nebo děti s vrozeným onemocněním. Primář Gynekologicko - porodnického oddělení Michal Turek vysvětlil, že porodnice v Písku patří mezi takzvaná intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne. "Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích pak zkušení lékaři – neonatologové, kteří se mohou spolehnout i na Jednotku intenzívní péče pro nedonošence,“ zmínil primář.

V nemocnici Písek mají zajištěnu bezpečnost i ženy, které se rozhodly rodit více individuálně a v soukromí. Děje se tak v rámci Centra porodní asistence, které je součástí porodnice už přibližně rok. „Těhotenství i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu, a to ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl Michal Turek. Doplnil, že v Jihočeském kraji je perinatologická péče intenzívnější než v jiných regionech. „Jižní Čechy jsou v tomto ohledu velmi dobře pokryty. Ne každý kraj má hned dvě perinatologická centra. Ale obecně je systém péče o nedonošené děti v České republice velmi dobře nastaven,“ dodal primář.

Písecká nemocnice se vedle perinatologie zaměřuje i na další specializace. „Vedle intermediárního perinatologického centra pro předčasně narozené děti provozujeme ještě Mamocentrum zaměřené na prevenci i léčbu rakoviny prsu, Iktové centrum pro pacienty s mrtvicí, Centrum onkologické prevence pro ženy s rizikem onemocnění rakovinou děložního čípku, dále Urogynekologické centrum, kde se léčí močová inkontinence žen, Centrum pro řešení kýly a Centrum screeningu kolorektálního karcinomu k prevenci rakoviny tlustého střeva,“ dodal ředitel nemocnice Jiří Holan.