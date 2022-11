Jak uvedla primářka Oddělení klinické mikrobiologie Věra Kůrková, vyšetření zde provádí v pracovní době od pondělí do pátku. „Vzorky krve, plazmy nebo stěru z vyrážky neštovic pacientů je třeba do laboratoře dopravit nejlépe do šesti hodin po jejich odběru. Vzorky musejí být uchovány při teplotě do osmi stupňů Celsia, v případě delší doby do minus dvaceti stupňů Celsia,“ popsala primářka.