Na sobotní ráno 7. prosince jen tak nezapomenou žákyně třetího ročníku oboru kuchař v SOŠ a SOU Písek Anna Klucková a podnikatelka Hana Kroupová. V tu dobu totiž našla Anna Klucková u kulturního domu v Písku na zemi ležet peněženku. Když ji otevřela, nemohla uvěřit svým očím, bylo v ní téměř čtyřicet tisíc korun.

Žákyně SOŠ a SOU Písek Anna Klucková na písecké radnici. | Foto: Irena Malotová

„Napřed jsem se lekla, že jsem něco takového našla. Na okamžik jsem si pomyslela, že by bylo fajn, kdyby to byly mé peníze, ale rozhodně mě nenapadlo si je nechat. Určitě by mi to nepřineslo nic dobrého a babička s dědou, kteří mě od mých dvou a půl let vychovávali, by něco takového také neudělali,“ svěřila se sedmnáctiletá Anna. Peněženku odnesla hned na policii.