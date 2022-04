Aktuální ošetření se týká stromů, u kterých byla odborným posudkem stanovena nejvyšší naléhavost zásahu. "Do této naléhavosti obecně spadají stromy s narušením v kosterním větvení, rozsáhlou hnilobou báze, stromy vykazující velké poškození vichřicí nebo s odumřelými mohutnými větvemi, které jsou nad lavičkami nebo herními prvky,“ vysvětlil koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň. Kromě plánovaných zdravotních a bezpečnostních řezů budou podle něj u dřevin v rámci ošetření zkontrolovány či vyměněny stávající bezpečnostní vazby, u některých stromů pak dojde k instalaci zcela nových.

Recidivista má mít na kontě minimálně osmnáct krádeží v Písku

Stav více než 300 stromů a větších keřů rostoucích v Palackého sadech v závěru minulého roku posoudili arboristé a zároveň stanovili plán péče, a to včetně návrhů zásahů, které zajistí provozní bezpečnost nejnavštěvovanějšího parku ve městě. Ošetření dřevin se bude realizovat v několika etapách po dobu tří let. V aktuální etapě bude muset být podle informací Ondřeje Kofroně odstraněn javor mléč rostoucí poblíž altánu. "V minulosti přišel o hlavní terminální výhon a jeho odlomením vznikla na kmeni značná dutina, kterou do něj zatéká. U nově vyrostlých vrcholů pak kvůli špatnému nasazení dochází k jejich vylamování a ohrožují tak chodce pohybující se v jeho okolí,“ upřesnil Ondřej Kofroň. Javor, jehož perspektiva je tak výrazně zkrácena, bude poražen v následujících týdnech, avšak až poté, co bude vyloučeno, že na něm nehnízdí ptactvo.

Podle hodnocení arboristů mají dvě třetiny stromů v Palackého sadech výbornou nebo mírně sníženou vitalitu, zbytek pak zřetelně až výrazně sníženou. "To se projevuje například stagnací růstu, malformacemi větvení nebo prosycháním," podotkla mluvčí Petra Měšťanová s tím, že na základě plánu péče bude v jednotlivých etapách ošetřeno zhruba 200 stromů a postupně bude pokáceno celkem deset dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu.

Kdo se narodil v písecké porodnici?

Park nedaleko centra města byl založen ve 40. letech 19. století. Pojmenován byl po slavném českém historikovi Františku Palackém, který zde má i svou sochu. Nachází se tu několik významných památek jako například Schrenkův pavilon nebo pomník Adolfa Heyduka.