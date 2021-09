Řidič (ročník 1968) osobního auta VW Sharan jel po silnici III/15512 ve směru od Dunajovic na Břilici. Kilometr za Dunajovicemi u rybníka Nový se pravděpodobně náležitě nevěnoval řízení vozidla, jak uvádí policie, a s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci. "Tam se vozidlo přetočilo, narazilo střechou do vzrostlého stromu a od něj se odrazilo vpravo na přilehlou louku, kde zůstalo stát na kolech," přiblížila policejní mluvčí Hana Bílková Millerová. "Při dopravní nehodě utrpěl řidič mnohačetná těžká poranění, neslučitelná se životem. Lékařka na místě konstatovala smrt a u zemřelého řidiče nařídila zdravotní pitvu."

Tragická noční nehoda u Dunajovic z 13. září 2021. Řidič (r. 1968) zahynul po nárazu VW Sharan do stromu. | Foto: Policie ČR

V noci z pondělí na úterý 14. září 2021, ve tři čtvrtě na jedenáct, došlo k tragické dopravní nehodě na Jindřichohradecku. Bohužel při ní vyhasl lidský život. Řidič osobního auta, který zahynul, neměl za volantem co dělat, navíc jel bez pásů a v nepojištěném autě.

