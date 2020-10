Na Písecku se volilo v celkem 147 volebních okrscích. V okrese je 56 813 voličů. Volební účast byla 37,72 %.

Krajské volby na Písecku vyhrálo stejně jako v celém kraji ANO (17,57% hlasů), na druhém místě je ODS (16,45%), třetí Piráti (12,53%), na čtvrtém místě jsou TOP 09 a KDU-ČSL (10,98%), na pátém ČSSD (10,52%), na šestém Jihočeši (8,93%), na sedmém Starostové a nezávislí (6,26%).

Nejnižší volební účast u krajských voleb měly obce Zběšičky (14,81%) a Lety (28,57%). Nejvyšší účast byla v Nerestcích (62,64%) a Minicích (62,5%).

První sečtenou obcí Písecka byl v sobotu po půl třetí odpoledne Myslín na Mirovicku. Dalšími obcemi, kde byly výsledky rychle odevzdané, byly Jickovice a Vojníkov. Naopak volební okrsek č. 24 v Písku byl úplně posledním sečteným v celém Jihočeském kraji.

V krajském zastupitelstvu bude reprezentovat Písecko několik zástupců, a sice Josef Knot (Starostové a nezávislí), Josef Soumar (Piráti), Michal Přibáň (ODS), Ivana Stráská (ČSSD), Michal Turek (ČSSD), Jiří Hořánek (ANO), Petra Trambová (KDU-ČSL + TOP 09) a Pavel Hroch (Jihočeši).

V mnoha obcích Písecka výsledky voleb nekopírují ty celokrajské. Například v Kovářově lidé nejvíce podpořili Jihočechy v čele s jejich starostou Pavlem Hrochem. Stejně tak Jihočeši zvítězili v Oseku, Horosedlech, Hrejkovicích, Mišovicích, Nerestcích či Přeborově. V Albrechticích nad Vltavou zase získala prvenství Trikolóra, za kterou kandidoval zdejší starosta Miroslav Ušatý do senátu. Piráti ovládli například Předotice, Vrcovice, Dolní Novosedly, Podolí I nebo Tálín, koalice TOP 09 a KDU – ČSL zabodovala v Drhovli, Nevězicích či Žďáru. V Myslíně zvítězila SPD, v Branicích tradičně KSČM a ve Zbelítově s dokonce 43 procenty všech hlasů Starostové a nezávislí, za které kandidovala starostka obce Markéta Honzíková. ČSSD nejlépe uspěla v Borovanech, Kostelci nad Vltavou, Okrouhlé nebo Stehlovicích a ODS ovládla na Písecku téměř dvacítku obcí.

Kompletní výsledky krajských voleb v obcích Písecka najdete v pondělním Píseckém deníku na straně 6.

V senátních volbách, ve kterých se volilo také v části Písecka, nejlépe uspěli a do druhého kola postupují Tomáš Fiala (ODS) a Luboš Peterka (KDU – ČSL). Pokud by se však počítaly jen hlasy Písečáků, dopadlo by to jinak. V Písku také nejlépe zabodoval ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala, ale hned za ním následuje současný senátor a ředitel píseckého hřebčince Karel Kratochvíle (ČSSD), starosta Dobevi Petr Kalina (ANO) a písečtí zastupitelé Marek Anděl (Písek sobě) a Michal Horák (Piráti). Až pak přichází na řadu Luboš Peterka, který je coby starosta Radomyšle známý spíš v sousedním Strakonicku.