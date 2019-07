Mirovice - Letité problémy s vandaly či výtržníky pomůžou řešit aktuální záznamy.

Kamery. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lukáš Ivánek

Spoustu let hledalo minulé vedení mirovické radnice způsob, jak se bránit proti lidem, kteří ve městě dělají nepořádek či poškozují lavičky, odpadkové koše a podobně. Klasický kamerový systém se tady dosud prosadit nepodařilo, protože policie by neměla na jeho provozování kapacitu. Teď se našlo podle starosty Josefa Vejšického nové řešení. „Na území města bude instalován systém čtrnácti kamers rozlišením 8MPX, které budou trvale přenášet obraz do záznamového zařízení, kde bude záznam archivován sedm dnů pro použití Policie ČR,“ vysvětlil Josef Vejšický. Pokud by se v místech, která budou kamery snímat, něco stalo, poslouží záznamy policii při pátrání. Pořízení kamer vyjde město na téměř 263 tisíc korun bez DPH.