Došlo k výměně vodovodu v celém městě. Celková cena akce se vyšplhala na 131,8 milionu korun bez DPH. I zvládnutí takto velké investiční akce jistě přispělo k utvrzení důvěry občanů ve vedení mirotické radnice. Výsledky zářijových komunálních voleb potvrdily devítičlennou většinu kandidátů SNK města Mirotice v patnáctimístném zastupitelstvu. Do čela města byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva znovu zvolena Martina Mikšíčková, která tak ve funkci starostky začíná již třetí čtyřleté období a může se svými kolegy navazovat na předchozí práci.

Místní části Mirotic se již brzy mohou těšit na dokončení akce nazvané Vodovod Miroticko, která přivede vodu z Římova také do Radobytců, Strážovic, Jarotic a Bořic. Do konce roku 2022 je naplánováno dokončení prací a kolaudace. Přibližně do pololetí roku následujícího mají občané možnost připojit své nemovitosti k nové vodovodní síti.

Jedním z projektů předchozího volebního období, na který se bude navazovat, ale také o něm diskutovat, je revitalizace mirotického náměstí. Záměr je aktuálně ve fázi studie, kterou zpracoval a zastupitelům v srpnu letošního roku představil Zbyněk Skala ze strakonického STA ateliéru. Držitel ceny PRESTA ve svém návrhu proměnil náměstí téměř k nepoznání a dokonce se pustil i do přemístění jedné z dominant celého prostoru, sochy Mikoláše Alše. Zastupitele svou studií nadchl. Z úst některých občanů však zaznívají i nesouhlasné reakce. Vadí jim zmiňovaný přesun sochy nebo například domnělý úbytek zeleně.

„Podle mého názoru by úprava náměstí byla pro město přínosná. Zeleň by určitě nezmizela, naopak by přibyla vzdušná zeleň či zelené pásy,“ říká k nové podobě centra Mirotic starostka Martina Mikšíčková. „Návrh na revitalizaci náměstí podporu u zastupitelstva Mirotic má. Vnímáme však také připomínky občanů a prostřednictvím veřejných projednání s nimi chceme o projektu diskutovat,“ dodává starostka.

Místem, které již proměnou prošlo a po rekonstrukci ožilo, je místní fara, z níž se stalo komunitní centrum. „Funguje báječně. Prosperita Písek zde provozuje dětský klub včetně příměstských táborů. V objektu provozujeme SeniorPoint, který zajišťuje nejrůznější workshopy a aktivity pro seniory. Zřízení i provoz SeniorPointu je v letošním roce podpořen dotací z MPSV. Povedlo se zde vybudovat a vybavit novou městskou knihovnu. Do centra přicházejí i mladší a celé místo žije. Je důležité, aby se místní občané potkávali a vytvářeli komunitu,“ říká s radostí Martina Mikšíčková a poukazuje také na činnost mnoha místních spolků a aktivity v Miroticích obecně.

Společně s objektem fary koupily Mirotice ještě přilehlou zahradu, na které by měl vyrůst bytový dům pro seniory s externí pečovatelskou službou. Postup této investiční akce však není tak hladký. „Řešíme ji již spoustu let. Podařilo se nám vytvořit úžasný projekt a snažíme se získat stavební povolení, ale čelíme odvolání jednoho ze sousedů. Do roku 2027 bychom měli mít šanci získat pěkné dotace. Utíká nám čas, ale věřím, že i tento záměr se dočká úspěšné realizace,“ vysvětluje starostka.

Město, které neustále trápí absence přímého autobusového spojení s Prahou, provoz tranzitní kamionové dopravy či dopravní nepříjemnosti související s budováním nového úseku dálnice D4, má velké plány i do příštích let. Ve fázi čekání na stavební povolení je nová kompostárna a připravená je též studie na revitalizaci ulice Stroupežnického. „Stěžejní pro následující období budou opravy chodníků, komunikací a průtahu Miroticemi. Tyto opravy se neustále odkládaly. Pouze se udržoval provozuschopný stav, protože se čekalo, až budou všechny potřebné inženýrské sítě uloženy do země. Rádi bychom se take posunuli s bytovým domem pro seniory, opravili lávku přes Lomnici, opravili okna v radnici či zajistili energii pro provoz školy umístěním fotovoltaických panelů“ uzavírá Martina Mikšíčková.