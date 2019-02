Milevsko – Majitelé koček v Milevsku by si měli v těchto dnech své čtyřnohé mazlíčky ohlídat.

Odchyt toulavých koček. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Odbor životního prostředí milevského městského úřadu zajistil až do 28. února vždy ve večerních a nočních hodinách odchyt toulavých koček. Odchycené kočky budou prohlédnuty veterinářem a kastrovány.

Lidé by si proto měli podle Marty Bardové z odboru životního prostředí v daných lokalitách své kočky i kocoury v těchto dnech zajistit tak, aby nebyly omylem odchyceny a vykastrovány.

Až do 14. února bude odchyt v ulici J. A. Komenského, od 17 do 21. února v ulici B. Němcové a od 24. do 28. února v lokalitě autobusového nádraží. V této době by lidé kočkám neměli na zmíněných místech dávat potravu.

Po rekonvalescenci budou kočky vráceny zpátky.