Jsou jimi Marie Marchelová, MUDr. Radovan Köhler, Mgr. Jana Beránková a Karel Procházka.

Marie Marchelová (1935) vede od roku 1994 milevský klub důchodců. Od roku 1952 působila v Milevsku ve státní správě. Nejprve pracovala na ONV v Milevsku, kde pracovala do roku 1960, pak pokračovala na městském úřadě, odkud v roce 1975 přešla na městské kulturní středisko jako vedoucí. Po jeho zrušení v roce 1989 se vrátila na městský úřad. V roce 1992 odešla do důchodu, ale ještě téhož roku byla zaměstnána v Technických službách města Milevska na úseku dopravy.

MUDr. Radovan Köhler (1945) působí od roku 1990 jako obvodní lékař, a to nejen v Milevsku. Za dobu své lékařské praxe pracoval postupně ve Vimperku, pak na poliklinikách v okresech Český Krumlov, Strakonice, Tábor a Písek, poté léčil řadu let československé pracovníky ve světě, počínaje tehdejším Sovětským Svazem, přes Grónsko a severní i jižní Ameriku.

Mgr. Jana Beránková (1951) působila 30 let jako učitelka na gymnáziu v Milevsku. Především však stále pracuje jako cvičitelka v Sokole. Této činnosti se začala věnovat už v 70. letech minulého století a stále v ní pokračuje. Nacvičila a vymyslela mnoho vystoupení na sokolské akademie i slety a s dalšími ještě počítá. Jana Bránková je také členkou Milevského smíšeného sboru, a to od jeho vzniku v roce 1976. K jejím koníčkům patří i turistika. S Klubem českých turistů se účastní řady pochodů či zájezdů a několikrát uspořádala besedy o svých cestách do zahraničí.

Karel Procházka (1968) je význačnou osobností v rozvoji kultury a cestovního ruchu města Milevska. V profesním životě si zvolil jako celoživotní poslání práci ve zdravotnictví, kde působí jako řidič sanitního vozu. Od roku 2009 se začal aktivně věnovat veřejnému kulturnímu dění, stal se předsedou Maškarního sdružení v Milevsku a později také zastupitelem a radním města Milevska. Jeho největší zásluhou pro Milevsko je zachování milevských maškar jako jedinečné tradice lidové kultury, která je zde již od roku 1862. Tento ojedinělý fenomén dále posunul v roce 2016 k zápisu do České knihy rekordů pro největší počet masek v průvodu a v roce 2017 až do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tím město Milevsko dostal do povědomí mnoha občanů i turistů z celé České republiky, ale i ze zahraničí. V roce 2017 zrealizoval svou myšlenku o vzniku Muzea milevských maškar. Díky svému optimismu, neúnavným organizačním schopnostem, obětavému nadšení pro správné nápady a upřímného kamarádství dokázal mnoho lidí získat pro aktivnější přístup k životu i pro zlepšení vzájemných mezilidských vztahů.