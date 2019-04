Milevsko - V sobotu 27. dubna se milevském domě kultury uskutečnila ojedinělá akce pro ženy s názvem Beauty Day.

Na programu bylo vystoupení orientálních tanečnic a módní přehlídka pro všechny generace. Hosty pořadu byly kadeřnice, vizážistka, kosmetička a zdravotní sestra, se kterými mohly přítomné dámy probrat vše, co je zajímá, co by na sobě chtěly případně změnit… V rámci večera také proběhly dvě přeměny žen.