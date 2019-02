Milevsko - Oblíbený cyklus scénických čtení LiStOVáNí zavítá i letos do Milevska. Nechybí totiž ve výčtu akcí, které uspořádá Městská knihovna Milevsko. Podle její ředitelky Petry Bláhové toho bude samozřejmě více.

LiStOVáNí v Galerii M v Milevsku. | Foto: Archiv knihovny

„Letní vlastivědná výprava, společná akce pro děti milevské, sepekovské a přeborovské knihovny, letos bude již po deváté. Mezi novější akce, které se poprvé konaly v loňském roce, bude patřit cyklus besed Setkání s… Ten představuje autory z knižního světa milevského regionu, dále posvícenské Knihohrátky a koncem roku se uskuteční opět Bibliobazar," nastínila Petra Bláhová.



„Více prozrazovat nebudu a věřím, že během roku 2016 naše návštěvníky mile překvapíme nějakou další novinkou," dodala.



Co se týče prvního letošního LiStOVáNí, představí knihu Kafe a cigárko bloggerky a vítězky televizní taneční soutěže StarDance Marie Doležalové. LiStOVáNí se v Milevsku setkává s velkým zájmem a za úspěšnou akci lze považovat i Bibliobazar, který se v knihovně loni v prosinci uskutečnil poprvé. Jedná se o charitativní akci, kdy čtenáři měli možnost darovat knížku, kterou si další zájemci mohli koupit. „Při prvním ročníku se vybralo pět tisíc korun, které putovaly do milevského nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi," připomněla Petra Bláhová.



Uzavřela, že do nového roku knihovna vstupuje s příslibem velkých změn. „V roce 2017 oslaví čtyřicet let působení v budově čp.1 na náměstí E. Beneše a my doufáme, že jako dárek dostane toužebně očekávané omlazení a dočká se modernizace," zakončila s přáním ředitelka Petra Bláhová.