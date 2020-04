V té totiž plavalo několik mrtvých parem. "Napočítal jsem jich asi tak dvacet," komentoval situaci Ondřej Bartoš, člen krumlovské místní organizace Českého rybářského svazu. "Když se na ty ryby podíváte blíže, je na nich vidět mechanické poškození, seknutí přes páteř, asi prošly turbínou," přemýšlel a také člen rybářské stráže nahlas.

Dodal, že právě turbína znamená pro ty větší z nich jistou smrt. "Ty menši ještě projdou, ale ty velké, tam je to konečná," řekl s tím, že mezi uhynulými rybami převažovaly ty o velikosti 50 až 55 centimetrů. "Jsou tu ale i ty, co mají okolo dvaceti třiceti centimetrů," řekl Ondřej Bartoš a pokračoval: "Zanedlouho se měly vytírat a místo toho tohle," neskrýval mladý rybář lítost s tím, že sám neví, co má dělat.

Doplnil, že celá věc byla předána na Českou inspekci životního prostředí a Polici ČR.