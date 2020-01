V právě končícím týdnu v kraji nemocnost v mezitýdenním srovnání celkově vzrostla o 36,5 % na 1785 případů na sto tisíc obyvatel regionu. „Byl tak překročen práh epidemického výskytu a v kraji tedy registrujeme počínající epidemii,“ uvedla na základně pátečních aktuálních dat ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče jednotlivých okresů, nejvyšší nemocnost evidují hygienici v okresech Český Krumlov, kde je nemocnost 2628 případů na sto tisíc obyvatel (+39 %), a v okrese České Budějovice, kde je aktuální výskyt 2303 případy na sto tisíc obyvatel a nemocnost tu v mezitýdenním srovnání vzrostla ze všech okresů nejvíce - o 64,5 %. Prachaticko eviduje 1796 případů na sto tisíc obyvatel okresu (+45,1 %), okres Tábor 1546 případů (+ 23,4 %), Jindřichohradecko 1328 případů (+9,5 %), Strakonicko 1156 případů (+ 7,1 %) a Písecko 1131 případů (+10,9 %) na sto tisíc obyvatel okresu.

Nemocnice zakazují návštěvy

Nemocnice Prachatice, a.s., zakázala návštěvy vzhledem k záchytu chřipky u hospitalizovaných pacientů i personálu od čtvrtka 23. ledna do odvolání. Ve stejný den zakázal návštěvy i Domov Rakovice na Písecku.

Třetí zařízení, které návštěvy zakáže od pondělí 27. ledna, je nemocnice v Českém Krumlově. „Onemocnění chřipkou u nás dosáhlo úrovně epidemie a na doporučení paní doktorky Krabatschové z Krajské hygienické stanice vyhlašujeme zákaz návštěv,“ potvrdil ředitel Nemocnice Český Krumlov a. s. Jindřich Florián, který je lékař-internista. „Máme už i potvrzenou chřipku u pacientů, je s těžkými horečnatými stavy, přijímáme také pacienty se zápaly plic, které na chřipku nasedají.“ Personál nemocnice je na tom podle ředitele zatím dobře, očekává ale brzké zvýšení nemocnosti i u něj.

„Laboratoře v regionu nám hlásí záchyty chřipkových i nechřipkových virů. Z chřipkových virů to je v naprosté většině chřipka typu A, zcela ojediněle chřipka typu B. Laboratorně jsou vyšetřováni pacienti, hospitalizovaní na lůžkových odděleních nemocnic, a ambulantní pacienti. Klinický obraz průběhu onemocnění u hospitalizovaných pacientů je podobný – dostavuje se zvýšená teplota, případně horečka, kašel a rýma, celková schvácenost, dospělí pacienti si stěžují na bolesti svalů, u dětí dominuje horečka,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

„Je třeba uvést, že šíření chřipkového viru typu A v kraji již má epidemický charakter,“ doplnila epidemioložka KHS Gabriela Žampachová. „Vzhledem k epidemiologické situaci v evropských státech a okolních regionech můžeme předpokládat, že počet nemocných může v našem regionu v příštích dnech dále stoupat a proto je důležité dodržovat základní pravidla prevence: Mýt si častěji ruce mýdlem a horkou vodou, častěji větrat, zvýšit příjem tekutin a vitamínů, vyhýbat se, pokud to jde, kontaktu s větším množstvím osob a být ohleduplný ke druhým například používáním roušky.“

Na chřipku zemřelo dítě

Těžkému průběhu chřipky podlehlo na jihu Čech dítě ve věkové kategorii nula až pět roků. „Více ale nebudeme k případu říkat,“ dodala Hana Bendíková z KHS.

Loňská epidemie, která vrcholila na přelomu zimy a jara, přinesla v regionu celkem 24 klinicky závažných případů onemocnění chřipkou, z toho jedenáct skončilo úmrtím.

Počet nemocných na 100 tisíc obyvatel podle věkových skupin a nárůst oproti minulému týdnu:

0 – 5 let: 5231 (+ 38,4 %)

6 – 14 let: 3684 (+ 54,4 %)

15 – 24 let: 2495 (+ 50,2 %)

25 – 64 let: 791 (+ 14,8 %)

65 +: 551 (+11,3 %)