Celkem 30 nemocných se uzdravilo. Tři pozitivní v seniorském věku zemřeli. Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se k čtvrteční 18. hodině v kraji zvýšil na 4 169. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 2 073 a aktuálně pozitivních 2 062 osob, poprvé více než dva tisíce. Od března zemřelo v kraji v souvislosti s koronavirem celkem 34 lidí.

Od středy do čtvrtka podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 100 suspektních vzorků a 41 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k čtvrteční 18. hodině 366 pozitivních případů. K nemocným přibylo 168 žen a 198 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (154), Táborsku (66) a Českokrumlovsku (42).

Zdroje nákazy

„V přibližně šesti desítkách případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou ve škole, ve stovce v rodině a v dalších zhruba sedmi desítkách na pracovišti. Přibližně třicet nových případů se týkalo zdravotníků a pracovníků v sociálních službách či klientů zdravotnických nebo sociálních zařízení. Původ dalších přibližně třiceti případů jsme dohledali v podobě importů z jiných částí České republiky nebo ze zahraničí, například z Německa, Anglie a Itálie. Mezi pozitivními bylo znovu i více než deset sportovců. V téměř šesti desítkách případů zdroj nákazy ještě dohledáváme,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

"Se zvládáním depistáží, respektive třetích kontrolních hovorů, nám již pomáhá devatenáct pracovníků krajského úřadu. Nyní školíme celkem třicet příslušníků policie, kteří nám budou pomáhat na našich pracovištích v jednotlivých okresech od příštího týdne a budou se střídat po směnách, aby se navzájem nepotkávali. Pomáhají nám i další dobrovolníci. V těchto dnech zažíváme enormní nápor, největší od začátku pandemie, a pomoc kolegů z krajského úřadu a policie je pro nás nesmírně důležitá. Bez nich bychom depistáže v současných objemech zvládali jen obtížně. Moc jim za všechny mé kolegy z KHS děkuji,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Situace v okresech

Ze stávajících 2 062 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 841 na Českobudějovicku, 275 na Táborsku, 239 na Písecku, 216 na Strakonicku, 212 na Jindřichohradecku, 170 na Českokrumlovsku a 109 na Prachaticku. Čtyřiatřicet nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 51 384 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 711 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve čtvrtek zvýšil o 41 na celkových 7 856,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy. Laboratoře SYNLAB provozují v Českých Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. V nedávno otevřeném mobilním odběrovém pracovišti v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v novém online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088.

Synlab testuje také v Českém Krumlově. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 2 040 žen a 2 129 mužů. Z celkových 4 169 dosud potvrzených případů je 1 460 z Českobudějovicka, 814 z Táborska, 487 z Písecka, 423 ze Strakonicka, 352 z Jindřichohradecka, 322 z Českokrumlovska a 311 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 340 dětí ve věku do 14 let. 820 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 600 do kategorie 25 až 34 let, 708 do kategorie 35 až 44 let, 746 do kategorie 45 až 54 let a 490 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 465 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.