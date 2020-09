Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 46 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k úterní 18. hodině v regionu zvýšil na 1 248. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 636 a aktuálně pozitivních 602 osob. V souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji od vypuknutí pandemie celkem deset lidí.

Od pondělního do úterního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 412 suspektních vzorků a 56 vzorků od samoplátců. Z celkových 468 vzorků bylo 46 pozitivních, tedy téměř deset procent. K nemocným přibylo třiadvacet žen a třiadvacet mužů.

Nyní má smutné prvenství Táborsko

„V šestnácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a v devíti na pracovišti. Jedenáct kontaktů bylo školních. Tři osoby se infikovaly v Praze, jedna na dovolené v Chorvatsku, jedna na Ukrajině a jedna při léčebném pobytu ve Františkových Lázních, kde je významný cluster a onemocnění si odsud odvezly již desítky Jihočechů. U čtyř případů původ nákazy stále zjišťujeme. Po pondělních devatenácti případech jsme v úterý na Táborsku zaznamenali dalších osmnáct případů, řada z nich jsou učitelé nebo studenti. Tábor je v posledních několika dnech okresem s nejvyšším nárůstem nových případů v kraji,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od 10. září je celostátně povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a společných prostorů škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Školáci a roušky

„Musím uvést, že v úterý odpoledne jsem se dočetla v některých médiích řadu nepřesných informací a citací, týkající se dnešních výstupů Bezpečnostní rady Jihočeského kraje. Členové rady v úterý opravdu velmi dlouho diskutovali nad problémem vysokého výskytu nových případů mezi pedagogy a žáky jihočeských škol. Za dva týdny se tento problém dotýká téměř čtyřiceti škol, z nichž šest bylo uzavřeno. A není přeci řešením, aby šli zaměstnanci z karantény do karantény, rodiče sháněli hlídání pro svoje děti a školy neučily. Každý den vidíme v našich statistikách, jak se od žáků virus šíří na jejich rodiny, sourozence, rodiče a prarodiče, a to je mimo jiné i jeden z důvodů, proč se před odběrovými místnostmi i v našem kraji již tvoří dlouhé fronty. A to nemluvím o vyčerpanosti a vysokém riziku, v němž se permanentně pohybuje personál infekčních oddělení nemocnic a odběrových míst. Shodli jsme se proto na tom, že by roušky ve třídách od druhého stupně výše mohly být jedním z opatření, které jsme již diskutovali se zřizovateli škol i jejich řediteli. Tyto návrhy samozřejmě musí odsouhlasit Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo školství, a nikoliv, že rozhodně a neodvratně vstupují v pondělí v platnost. V případě, že tu bude panovat shoda všech dotčených institucí, KHS jako věcně příslušný orgán může v této věci vydat mimořádné opatření nebo doporučení,“ vysvětlila Kvetoslava Kotrbová.

Přitom ale v úterní tiskové zprávě na stránkách Jihočeského kraje je informace, dle které jsou roušky ve školách od 2. stupně povinné: "Další mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje proběhlo v úterý 15. září. Její členové v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou vzali na vědomí zhoršující se situaci v regionu a společně hledali cesty, jak zabránit šíření nákazy. Zároveň co nejméně omezovat život v regionu, zatěžovat zdravotnický systém a ekonomiku. Rozhodli se proto pro povinnost nošení roušek na školách od druhého stupně základních škol výše a změnu ve způsobu testování u bezpříznakových osob v nařízené karanténě."

Ze stávajících 602 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 193 na Českobudějovicku, 137 na Táborsku, 73 na Strakonicku, 72 na Písecku, 60 na Českokrumlovsku, 41 na Prachaticku a 26 na Jindřichohradecku. Deset nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále se 193,76 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 34 337 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině 7 053,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na test

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno je ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 598 žen a 650 mužů. Z celkových 1 248 dosud potvrzených případů je 334 z Českobudějovicka, 269 z Táborska, 163 ze Strakonicka, 146 z Prachaticka, 143 z Písecka, 105 z Českokrumlovska a 88 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 98 dětí ve věku do 14 let. 276 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 217 v kategorii od 25 až 34 let, 202 v kategorii od 35 do 44 let, 199 v kategorii od 45 do 54 let a 126 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 130 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.