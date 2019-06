Ti, kdo se zúčastnili poslední demonstrace v Praze, se dělili o své zážitky. Někteří je srovnávali s listopadovými protesty roku 1989, které také zažili.

Z řad chalupářů tady zazněla zajímavá poznámka, a to že když v roce 1989 protestovali v Praze, neměli ani tušení, co si o tom myslí lidé na venkově. "Je to úžasné, když teď vidíme, že i na venkově se protestuje, že nejsme v Praze sami," řekla jedna chalupářka.

Kromě prohlášení, která se četla i na dalších místech republiky, se tu diskutovalo, sdílely zážitky, ale i zpívalo.

"Když pan Babiš řekl, že chodíme na ty koncerty, tak si tady uděláme také hezký koncert," smáli se nejen organizátoři. Nevidomá Nikol Pešková z Kožlí tu zazpívala další z písní Marty Kubišové a na závěr i českou hymnu. Mezi tím tu ale zazněl úplně nový, pro tuto příležitost složený protestsong. Jako perličku přidali manželé z Prahy i protestní písničku z roku 1989.

Nechyběla ani výzva ke společné demonstraci, která se koná 23. června v 16.30 hodin v Praze na Letné.

Diskuze i muzika pokračovaly ještě v kovářovské hospodě.