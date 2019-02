Kovářov - Nová komise chce lidem rozšířit kulturní a sportovní nabídku v obci.

Kulturní dům v Kovářově. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Připravovat více akcí pro lidi, co mají rádi kulturu, sport a cestování, je cílem nové kulturně sportovní a cestovatelské komise v Kovářově. Vznikla na konci loňského roku a teď začíná pracovat na uskutečnění nejrůznějších nápadů.

„Chtěli bychom trochu oživit naše kino. Začali jsme přednáškou o horách, kterou navštívilo téměř sedmdesát lidí, což jsme ani nečekali,“ uvedl předseda komise Aleš Zeman, který je zároveň zastupitelem obce. Dodal, že připravují další cestovatelskou přednášku, ale chtěli by tu pořádat i divadla, koncerty a různé debaty. Rádi by také obnovili v kině promítání filmů, které nepotřebují digitalizaci. Zatím zjišťují, jak by to šlo zařídit.

„Máme tu na dobré úrovni fotbal a stolní tenis, který bychom chtěli více přiblížit lidem,“ doplnil Aleš Zeman.

O zdejší kulturní program se dlouhodobě stará pracovnice obecního úřadu Michaela Smrčinová. Protože se tu koná hodně akcí a pořádají se zájezdy, chce jí komise podle Aleše Zemana v této činnosti také pomáhat.

Nová komise

Kulturně sportovní a cestovatelská komise má sedm členů, z toho dva jsou zastupiteli obce – Aleš Zeman a Pavel Zelenka – a ostatní jsou členy spolků.