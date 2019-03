Změny knihovně prospěly. "Máme tu nové topení, které nahradilo stará akumulační kamna, vymalovalo se tu a máme i nový koberec," vysvětlila knihovnice Lenka Žáková.

V únoru se pustila do třídění knižního fondu a vyřadila přibližně 1200 knížek, které byly ve špatném stavu. "Zachovala jsem knížky známých českých a světových autorů, dala jsem jim nové obaly a nazvala jejich oddělení Literární nostalgie. Jsou to knihy autorů, kteří by neměli vymizet z paměti," konstatovala Lenka Žáková.

Kromě půjčování knížek plánuje v knihovně pořádat společenské akce, jako jsou besedy, hudební večery a pořady pro ženy. Chce, aby se v knihovně lidé také rádi setkávali. Jako první plánuje program pro děti v rámci tradiční akce Velikonoční Kostelec.

"Vlastně se mi splnil sen z dětství. Když jsme jezdili jako děti ze Zhoře, odkud pocházím, kolem Kostelce nad Vltavou, říkala jsem si, že bych tu chtěla bydlet, protože je to malebná vesnice, a před dvaceti lety se mi to splnilo. Jako malá holka jsem si hrávala na knihovnici a půjčovala jsem knížky, vyrobila jsem si k nim i kartičky, takže teď se mi splnil další sen," usmívala se Lenka Žáková.

Místo pro půjčování knížek v Kostelci nad Vltavou nazvala Modrou knihovnou a založila jí i facebookové stránky. "Modrá je barva komunikace, bezpečí a harmonie, i když modrá je i voda, která tady je ve Vltavě a také tu máme modrý koberec," vysvětlila Lenka Žáková. Čtenářům bude Modrá knihovna otevřená každou středu od 17 do 19 hodin.