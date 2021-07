Mezi další jedince ze zvířecí říše, o které se strážníci postarali, patřili kromě psů na útěku i netopýři, poštolky, rorýsi, kachny, krkavci a jiné ptactvo.

Tajemnou událost řešila hlídka městské policie ve čtvrtek 1. července krátce před půlnocí. Oznámení obyvatelky z ulice V. Volfa, že slyší někoho hluboce dýchat v kontejneru na odpad, mělo úsměvné zakončení. Strážníci totiž v kontejneru nalezli dva ježky, kteří zde hledali potravu a v nádobě uvízli. Strážníci je poté vypustili do volné přírody. Dva ježci však měli v lokalitě pravděpodobně další příbuzné. V pondělí 5. července se totiž situace opakovala. Hlídka městské policie v jednu hodinu v noci vyjížděla na oznámení o podivných zvucích vycházejících z prostoru popelnic v ulici V. Volfa. Tentokrát se v popelnici usídlil jeden ježek, kterého strážníci též vypustili do volné přírody.

Příběhem papouška Alexandra Velikého se zabývali odchytáři městské policie v úterý 6. července. V sedm hodin večer vyjížděli na oznámení o zeleném papouškovi většího vzrůstu, který právě přilétl do jedné ze zahrad v Nerudově ulici. Po jeho úspěšném odchytu strážníci zjistili, že papoušek se nápadně podobá popisu opeřence, kterého začala postrádat majitelka již v předchozích dnech. (Pozn. red.: Do terénu kvůli papouškovi opakovaně vyjížděli také profesionální hasiči, kteří prozkoumali koruny stromů i za pomoci termokamery.) Podle popisu i čísla kroužku na noze papouška Alexandra Velikého se jejich správná domněnka potvrdila. Strážníci ho vzápětí předali do rukou vděčné majitelky.

Ještě téhož dne převzali českobudějovičtí strážníci v Suchém Vrbném opuštěné mládě káněte, které nalezla náhodná chodkyně v ulici Tř. Čsl. Legií. Káně pak předali do rukou příslušného mysliveckého hospodáře. Zraněného racka u jednoho z rybníků v Českém Vrbném nalezl náhodný kolemjdoucí okolo jedné hodiny odpolední. Strážníkům se díky podrobnému popisu místa podařilo zraněné zvíře nalézt a převézt ho do rukou veterinářů v ZOO Hluboká nad Vltavou.

Věra Školková, mluvčí městské policie