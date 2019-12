V městské knihovně v Mirovicích pokračuje prodejní výstava originálně dekorovaných porcelánových hrnečků. Ty vznikly podle knihovnice Lenky Vlkové při tvůrčí dílně, kterou knihovna pořádala.

Hrnečky, které vznikly na tvůrčí dílně v knihovně v Mirovicích. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Zakoupením hrnečku můžete získat hezký dárek a zároveň podpoříte tvůrčí dílny, které budou při knihovně pokračovat každý pátek od 16 hodin, a to nejen pro čtenáře. Městskou knihovnu najdete v prvním poschodí kulturního domu a otevřená je vždy v úterý a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin, polední přestávka je od 12 do 13 hodin.