Kluky - Na výstavbu kaple Navštívení Panny Marie a nového hřbitova v Klukách pomýšleli zdejší obyvatelé hned po skončení 2. světové války. Na veřejné schůzi ve zdejším hostinci byl zvolen hřbitovní výbor a začalo se s hledáním vhodného místa. To se povedlo až na třetí pokus.

Stavba byla zahájena 22. 5. 1947 za účasti 100 lidí. Byli to naši rodiče, prarodiče a většina z nich na zdejším hřbitově odpočívá. Nejprve se začalo s kopáním základů pro podezdívku hradby. Zde pracovaly převážně ženy, jelikož muži pracovali na otevírání lomu a lámání kamene. Po vyzdění podezdívky se začalo se stavbou márnice a záchodků. Pak konečně nastala stavba samotné kaple. Ing. Jar. Šabánek zhotovil nákres půdorysu, jaký je dnes. Kromě zmíněného půdorysu neexistovaly téměř žádné plány a vyměřování si dělali zedníci sami. V dubnu 1948 se začalo omítat. Celá stavba byla dokončena těsně před jejím vysvěcením, které se konalo 22. srpna 1948. Svěcení kaple provedl českobudějovický biskup ThDr. Josef Hlouch. Poté se konala zahradní slavnost, která vynesla celkem 81tisíc korun a z těchto peněz byly uhrazeny zbývající pohledávky. Stavební materiál se kupoval ze sbírky zdejších obyvatel. Věnujme proto tichou vzpomínku všem, kteří se finančně i pracovně na zbudování podíleli.



V neděli 25. 8. 2013 se vzpomínkové mše k 65. Výročí vysvěcení kaple zúčastnil českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour.



V současné době se Obec Kluky spolu s občany stará o hezký vzhled, úklid i výzdobu kaple i hřbitova, za to všem patří poděkování. Díky financím obce a příspěvků od občanů se postupně kaple zvelebuje. V letošním roce byly z peněz od občanů obnoveny schody před oltářem a položen nový koberec. Dále byly instalovány sošky na oltář, jako dar od místní občanky. Tam již několik let chybí, protože sochy andílků byly ukradeny.



Obec kromě květinové výzdoby připravila pro účastníky oslavy 70. výročí malé upomínky - keramickou podobu kaple, pohledy k výročí a krátké povídání o kapli.



Příchod či příjezd ke hřbitovu s kaplí byl příjemnější díky novému asfaltovému povrchu na příjezdové cestě, kterou nechala obec opravit.



Jana Hrdinová