Je sotva půl druhé, před starými kasárnami na Žižkově ulici už ale postávají desítky nedočkavců. Ti znalejší přišli již dříve, aby si urvali co nejlepší místa. Mladí i staří, cyklisté, kutilové, zvědavci. Jakmile vypukne mela o kola, veškeré rozdíly se stírají.

V půlce fronty postává starší paní, která sama na vlastním kole přijela. „Jedno bych si ráda koupila, do zásoby. Kolo za tři stovky, no neberte to,“ směje se a ukazuje na vlastní bicykl. „Tohle je už moje osmé za dvacet let. Všechny předtím mi ukradli,“ přiznává a dál čeká v zástupu potenciálních kupců.

Nejrychlejší mladíci dorazili už před 13. hodinou, kasárny přitom otvírají až ve dvě. Na prodej bude na sedmdesát kol ze ztrát a nálezů magistrátu, oceněných od sta do pěti set korun. Kdo dřív přijde, ten dřív bere.

DO DVOU MINUT PRYČ

Když se blíží druhá hodina, přichází jeden z organizátorů. „V klidu, neběžet, max dvě kola na osobu,“ nabádá dav a vpouští jej za železnou bránu. Horda lidí skutečně neběží, do kroku ale přidal snad každý. Dveře skladu jsou již otevřené a půjde v něm o vteřiny.

Na prohlížení a zkoušení zpravidla ani není čas. První nadšenci popadají kola a doufají, že budou v pořádku. Na výměnu je často již pozdě, u bicyklů kolem už totiž postávají další kupci. Do dvou minut je vše rozebráno a šťastlivci vychází na dvůr. Desítky ostatních mají smůlu, odejdou po svých.

VRAK NA DVOU KOLECH

Nováčci často doplatili na svoji neznalost. „Zaskočilo mne, kolik je tu lidí. A to jsem přišla už o půl,“ popisuje mladá žena, na kterou už žádný bicykl nezbyl. S sebou si přinesla dokonce i nářadí a pumpičku, aby na úlovku mohla odjet.

Spousta strojů totiž není zrovna v nejlepším stavu. Své o tom ví i student Martin, který ukořistil velociped za dvě stovky. Po pěti metrech mu z něj slezl řetěz. „Buď to opravím, nebo hodím na náhradní díly. Za tu cenu dobrý,“ říká s nadhledem.

Akci město chystá zhruba dvakrát do roka, zájemci proto mohou zkusit své štěstí i příště. Další várky kol už pomalu plní skladiště. A jakmile uplynou tři roky od ztráty, budou moci najít nového majitele.