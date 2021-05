Za středeční večer a čtvrtek bylo v kraji potvrzeno 65 nových případů, o 40 méně než ve čtvrtek před týdnem. Počet vyléčených vzrostl o 30 na 94 088, přibyla dvě úmrtí. Kumulativní počet úmrtí s COVID-19 je tak v kraji 1 763. Celkem je od začátku pandemie diagnostikováno 97 832 případů, aktuálně pozitivních je 1 981.

Laboratoře přijaly k vyšetření 450 suspektních vzorků a 8 od samoplátců, pozitivních bylo 65, k nemocným přibylo 33 žen a 32 mužů, nejvíce na Českobudějovicku (27) a Českokrumlovsku (11).

„Ve čtvrtek bylo pětadvacet případů spojeno s kontaktem v rodině, osm se zaměstnáním, dva se školním prostředím a jeden případ registrujeme ve zdravotnickém zařízení. Registrovali jsme dnes i dva importované případy z Rakouska. Počet aktuálně pozitivních Jihočechů je k dnešnímu podvečeru 1 981,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 1 981 aktivních případů je jich evidováno 723 na Českobudějovicku, 249 na Táborsku, 234 na Písecku, 241 na Českokrumlovsku, 197 na Jindřichohradecku, 193 na Prachaticku a 144 na Strakonicku.

„Pro podezření na COVID-19 bylo v kraji indikováno 248 969 PCR vyšetření, za čtvrtek jich přibylo 450. Evidovali jsme 8 samoplátců, těch bylo dosud testováno 15 293. Celkově již bylo v Jihočeském kraji provedeno více než 264 000 testů. V povinné karanténě se ke čtvrteční 18. hodině nacházelo 842 osob, v souvislosti s COVID-19 byla hlášena dvě úmrtí, celkem jich po dobu pandemie v kraji verifikujeme 1 763,“ vysvětlila aktuální data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

V kraji bylo onemocnění prokázáno u 50 709 žen a 47 123 mužů, 28 241 je z Českobudějovicka, 16 001 z Táborska, 15 827 z Jindřichohradecka, 12 288 z Písecka, 10 596 ze Strakonicka, 7 953 z Českokrumlovska a 6 926 z Prachaticka. Mezi pozitivními bylo 2 139 dětí do čtyř let, 3 678 od pěti do devíti a 4 276 od deseti do čtrnácti let. Celkem ve skupině 0-14 let onemocnělo 10 093 dětí. V kategorii 15 – 19 let to bylo 4 433, 5 109 ve skupině 20 – 24 let, 12 781 ve skupině 25 až 34 let, 16 492 ve skupině 35 až 44 let, 18 662 v kategorii 45 až 54 let a 13 970 v kategorii 55 až 64 let. Celkem 16 292 nemocných patří do skupiny 65+, z toho 9 141 ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 151 ve věkové skupině 75+.

KHS Jihočeského kraje