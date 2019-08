Možnosti parkování v Hluboké nad Vltavou se nyní rozrostly o nově vybudované parkoviště ve Zborovské ulici v sousedství historické sýpky. Tomáš Jirsa, starosta města, uvedl, že nově zřízených 30 míst prospěje hlavně místním rezidentům, kteří si potřebují vyřídit záležitosti na městském úřadě, poště nebo v lékárně. Tyto objekty stojí na hlavní, Masarykově třídě, kde dosud nebylo možno během dne najít volné místo.

„Každé nové parkovací místo pro rezidenty je dobré. Minimálně lidé bydlící v Podzámčí uvolnili parkovací místa na Masarykově ulici a přeparkovali svá auta na nové parkoviště u sýpky. Poskytli tak místa například lidem z našich okolních obcí, které vyřizují u nás, na Hluboké, různé záležitosti,“ vyzdvihl výhody nového parkoviště starosta města.

Na parkovišti u sýpky podobně jako na Masarykově třídě mohou rezidenti parkovat zdarma. Musí si ale bezplatně zažádat na městském úřadu o vydání tak zvané rezidenční karty. Těchto karet bylo pro rezidenty – obyvatele města Hluboká nad Vltavou – letos zatím vydáno přes 1300 kusů. Podle starosty se neuvažuje o omezení doby stání na parkovišti u sýpky, aby se rezidenti během dne na 30 místech vystřídali. Parkování je naopak určeno spíše k dlouhodobému stání pro řidiče, kteří například nepoužívají své automobily každý den. S registrační kartou mohou rezidenti parkovat bezplatně i na hlavní třídě – Masarykově ulici. Ani tam pro ně neplatí žádná omezení.

Nejvíce turistů a návštěvníků města parkují svá auta na hlavním, centrálním parkovišti v prostoru mezi restaurací Hubert a supermarketem Penny. Místo k zaparkování tu najdou i řidiči autobusů. Turisté mohou parkovat i na Masarykově třídě v centru města. Zaplatí tu komerční parkovné ve výši 90 korun za den.

Zastupitelé města nechtějí omezovat parkování turistů v centru města a směřovat je na hlavní, centrální parkoviště. „Město uplatňuje cenovou politiku. Parkování v centru je dražší než na hlavním parkovišti. Letos bylo hlavní parkoviště rozšířeno o šestimetrový pás směrem k zelené ploše, kde parkují autobusy. Přilehlá zelená plocha se také využívá k parkování nárazově při nedostatku míst na hlavním parkovišti,“ vysvětlil postoj města starosta Jirsa. Čistý příjem z parkování činí 1,8 milionu korun. Tuto částku město investuje zpět do oprav a rozšiřování parkovišť.

V květnu město Hluboká nad Vltavou vypsalo veřejnou zakázku na terénní úpravy jihozápadní části hlavního parkoviště. Nyní mají turisté k dispozici 98 míst pro osobní automobily a 16 míst pro autobusy nebo karavany. „V současném byrokratickém prostředí si netroufám odhadnout začátek ani konec této stavby,“ uvedl starosta. Rekonstrukce parkoviště se uskuteční mimo hlavní sezonu a počet stání bude omezen po nejkratší možnou dobu.

Město v květnu vypsalo také veřejnou zakázku na výstavbu cyklostezky podél frekventované silnice II/146 u golfového hřiště. Do města totiž poměrně velká část návštěvníků přijíždí právě na kole. Smyslem vybudování dalšího úseku cyklostezky na katastru města je bezpečně přivést cyklisty na náměstí, do centra města a blíže k zámku. „Každé odklonění cyklistů z frekventované komunikace je důležité. Bohužel není jiná možnost než u zahradnictví vést kolo po přechodu a poté už jen projet několik desítek metrů kolem pekařství a cyklisté dojedou až na náměstí,“ popsal Tomáš Jirsa výhody nové komunikace pro cyklisty.

Nový úsek cyklostezky vede od odbočky do sportovního areálu z komunikace II/146 k přechodu pro chodce u zahradnictví. Stavba by měla být hotova do konce letošního srpna. Trasa měří necelých 380 metrů. Na spolufinancování město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dalším plánovaným úsekem cyklostezek na katastru města Hluboká nad Vltavou bude trasa z Munic směr Zliv, kde by se napojila na současnou zlivskou cyklostezku. Nově odsouhlasila Rada Jihočeského kraje záměr vybudovat Vltavskou cyklostezku, která povede z Lipenska až do Týna nad Vltavou. Skládat se bude z několika úseků, z nichž některé jsou již hotové. Mezi plánované úseky patří i chybějící úsek z Purkarce, který je místní částí Hluboké nad Vltavou, směrem na Litoradlice.