Excesy návštěvníků

Škodu odhadla zooložka, která na Hluboké pracuje devět let, na desítky tisíc korun. Chovný beran ovce waliserské se dá pořídit zhruba za 25 000 korun. Navíc si nemalé finance vyžádala i léčba při pokusu zvířata zachránit, bohužel marná. Co jsou lidé schopni zvířatům dát přes všechny zákazy, které visí na mnoha místech v ZOO, to je k neuvěření. "Lidé krmili antilopu slanými buráky," připomíná jeden z excesů Markéta Jariabková. A doplňuje, že zvíře mohou ohrozit i na první pohled mnohem nevinnější věci.

Strašidelný dům vyhořel. Žijí v něm bezdomovci i potkani

"Rohlíky, sušenky, je možné zvířata přecpat mrkví, jablky," naznačuje Markéta Jariabková, že návštěvníci by se skutečně neměli do krmení míchat. Zvířata mají často specifické trávení, jsou zvyklá na granule… A i když jablko pro laika vypadá neškodně, může zvíře klidně na životě ohrozit. A kousek rohlíku, když se tak rozhodne pár lidí za dopoledne, vše se znásobí…

Granule pro kozy a kapry

Zooložka upozorňuje nejen na to, čeho jsou návštěvníci také schopni, ale i na to, že zvířata nekrmí pouze děti, ale i dospělí. "Kolikrát děti mají víc rozumu. Lidé si koupí vstupenku a říkají si, za ty peníze si můžeme to zvíře nakrmit, když chceme," popisuje neuvěřitelné zkušenosti s návštěvníky Markéta Jariabková. A děkuje drtivé většině návštěvníků zoologické zahrady, že se chovají podle potřebných pravidel.

Přitom pokud někdo chce mít zážitek z krmení zvířat, může ze speciálních automatů koupit granule a dávat je kozám ve výběhu u restaurace nebo kaprům v části ZOO u rybníka.

Po dlouhé době

Úmrtí beranů malých ovčích plemen je prvním případem po dlouhé době. Některé případy, kdy měla zvířata problémy, se podařilo zachránit léčbou. Ale za posledních zhruba deset let už kvůli nevhodnému chování návštěvníků uhynuly srnka, ovce nebo losice. To byl asi nejhorší případ. Zvíře se trápilo několik dnů a navíc pitva ukázala, že samice byla březí!

Budějovice okusily atmosféru brazilského karnevalu

"Měli jsme tři losy, samce a dvě samice. Jedna samice ležela ve výběhu. Po přemlouvání se zvedla a udělala pár kroků," vzpomíná Markéta Jariabková. Ve výběhu se našly sušenky-krekry, po konzultaci s veterinářkou byla ihned zahájena léčba, ale přes veškerou snahu samice nakonec uhynula v křečích. Krekry ji v podstatě otrávily. Zbylí samec se samicí pak 14 dní nešli do té části výběhu, kam návštěvníci naházeli krekry. Chování zvířat se změnilo. Tušila, že se tam stalo něco zlého, a žrala jen to, co jim dali před čumák samotní ošetřovatelé.

Krmili vedle obrázku nebohé losice

Samici losa udělali parte s výstražnými cedulemi, proč zahynula. "A lidé u těch cedulí krmili druhého losa," nedokáže Markéta Jariabková uvěřit, jaké nevšímavosti, lhostejnosti a sobectví jsou někteří lidé schopni.

Hlubocká zoologická teď bude kvůli návštěvníkům, kteří neví, jak se v ZOO chovat nebo toho nedbají, shánět nové chovné beránky.

Na Českobudějovicku se podobné případy stávají i v jiných zařízeních. Například v Safari parku u Borovan vloni v zimě doplatil velbloud Alibaba životem na to, že mu někdo podal cukr, který možná zbyl nespotřebovaný po kávě v bufetu… Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera byla škoda, vzniklá pravděpodobně nezodpovědností někoho z návštěvníků, odhadnuta na 200 000 korun. "Ten, kdo možná z hlouposti zvířeti cukr podal, se mohl dopustit trestného činu týrání zvířete," doplnil tehdy pro Deník Jiří Matzner.