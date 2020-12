Ve středu předali v jihočeské metropoli zástupci obce Dubné stokilové voňavé speciální poděkování. Ve vesnici a jejích částech Křenovice a Třebín uspořádali akci Peče celá obec a pro infekční oddělení Nemocnice České Budějovice napekli sto kilogramů vánočního cukroví. Podle starostky Boženy Kudláčkové to je poděkování personálu nemocnice za jeho práci.

"Zúčastnilo se 52 lidí, 49 žen a tři muži a jeden druh přinesl i pan Maršálek známý ze soutěže Peče celé Česko," říká Božena Kudláčková. "S nápadem přišla učitelka Ivana Hrabánková, ráda peče," přibližuje vznik iniciativy dubenská starostka. Přes obecní informační systém se rozeslaly sms zprávy, kdo by se chtěl přihlásit a termín, do kdy se má cukroví odevzdat. Ohlas byl nečekaný. "Před Vánoci děláme na obci spoustu akcí. Letos jsme nemohli kvůli koronaviru. Tak jsme rádi, že jsme mohli péct cukroví pro nemocnici," říká v mírné nadsázce k hezkému počinu Božena Kudláčková. Zajímavé bylo, že aniž by se určovalo, kdo jaké cukroví upeče, tak se zájem rozložil na různé druhy. V zásilce pro nemocnici se tak sešly vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda, kávové cukroví, kokosky nebo třeba sněhové pusinky či išelské dortíčky.

Celkem to bylo 100 kilogramů cukroví, což znamená, že dar má nejen svou symbolickou hodnotu práce a sladkého potěšení, ale zhruba se rovná i částce 50 000 korun.

V nemocnici bylo předem domluveno, že sladké poděkování bude odevzdáno jako poděkování ženám na nejvytíženějším oddělení. Také proto, že letos nemají tolik času na pečení. V Dubném například už na jaře šili při podobné akci roušky.