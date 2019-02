Čížová - V sobotu 12. ledna se na hřišti v Čížové konal desátý ročník Hodu vánočním stromkem. Akce se zúčastnilo šedesát závodníků, kteří byli rozděleni do pěti skupin.

Výsledky:

Děti 0-5 let:

1. Hynek Petrovič 5,46m

2. Liliana Burešová

3. Violka Ouporová



Děti 6-10 let

1. Jindřich Komrska 4,63m

2. Adam Duda

3. Tomáš Málek



Děti 11-15 let

1. Jakub Málek 6m

2. Petr Fošum

3. Lucie Fošumová



Ženy

1. Eva Bílková 5,8m

2. Vendula Drábová

3. Jana Kropáčková



Muži ( konkurence 23 vrhačů)

1. Jiří Šimeček 9,9m

2. Luboš Polanský

3. Martin Procházka



O organizaci originální akce se postarali dobrovolní hasiči ze Zlivic a obec Čížová.



Petr Kropáček