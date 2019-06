Čimelice - Pořádání dětské olympiády v mateřské škole v Čimelicích se stalo již tradicí, a tak si i letos děti prověřily svého sportovního ducha.

Děti druhé a třetí třídy závodily ve třech disciplínách - běh na krátkou vzdálenost, hod do dálky kriketovým míčkem a skok do dálky. Všechny děti závodily s nadšením a velkým nasazením, neboť každý chtěl vyhrát a dostat opravdovou medaili. Nejúspěšnějšími sportovci letošní olympiády v kategorii mladších děvčat byly Magdalena Žáková (tři medaile) a po dvou medailích Madlen Hoblíkova a Helena Průšová. V kategorii mladších chlapců to byli Tomáš Zajíček, Samuel Ulman a Lukas Dáňa, kteří měli po dvou medailích. V předškolní kategorii byla nejúspěšnější děvčata. Po třech medailích: Veronika Stodolska, Karolína Staňková a Šarlota Banková. V chlapecké kategorii získali po dvou medailích Josef Pekárek a Tomáš Mrákota.