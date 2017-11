V Čimelicích chtějí ukáznit řidiče

Čimelice - Společně se zajištěním větší bezpečnosti na průtahu obcí by mělo být vylepšené také náměstí.

Obyvatelé Čimelic se nemohou dočkat, až bude hlavní tah na Prahu odkloněný z centra obce na připravovaný dálniční úsek mimo ni. Podle starosty Vladimíra Pánka je plánovaný začátek jeho stavby na rok 2019 a dokončení na rok 2022. Do té doby budou v Čimelicích přetrvávat nebezpečné dopravní situace.

Své o tom ví i Josef Biskup, který se ve čtvrtek zúčastnil v restauraci Na Hvížďalce veřejné diskuze nad nadčasově navrhovanou studií dopravní bezpečnosti v obci, jejíž součástí je i řešení náměstí. Debaty se zúčastnili i její autoři architekt Zdeněk Urbanec a dopravní projektant Ondřej Zenkl. Vedení obce by na její uskutečnění chtělo získat dotaci. O tom, zda se bude připravovat podle studie projekt, budou ještě rozhodovat zastupitelé. Bezpečnostní opatření by uvítal i Josef Biskup, který se podělil o nepříjemný zážitek: „Dal jsem blinkr, že budu odbočovat, ale před přechodem jsem zastavil a dal přednost jedné paní, aby mohla přejít, a zezadu to do mě napálil kamion. Ještě že byl prázdný, jinak bych tu asi neseděl. Jsem teď bez auta, je na odpis.“ Měl štěstí, že vyvázl bez zranění.

Vedení obce se snaží vylepšovat bezpečnostní opatření dlouhodobě. Byly zvýrazněny a nasvíceny přechody pro chodce a instalovány měřiče rychlosti. Ale ani to nestačí. Studií navrhovaná opatření by měla zpomalit na několika místech i neukázněné řidiče. Stát by se tak mělo díky úpravám míst pro přecházení a u přechodů. S opatřeními se počítá ve směru od Prahy i v místní části Krsice, dále na rakovickém katastru před čerpací stanicí před vjezdem do Čimelic, ale i na příjezdu do obce od Písku. Proměnit k lepšímu by se mělo také náměstí.